Veliki broj ulica bez struje, neke bez vode

Zbog radova na elektromreži, danas su planirani prekidi u isporuci električne energije na sledećim lokacijama:

– ulice Svetozara Mijatovića – do 10:00, Save Erakovića, Serafima Negotinca, Timočke bune, Zrikina, Todina i Vinogradarska – do 10:30, Stojana Đorđevića – do 11:30, Moravska, Studenička, Trstenička i Šeletova – do 12:30, deo Bruske ulice – do 13:00, deo naselja Tešica – do 13:30.

Takođe, zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti:

– Kruševac – deo od ulice Železnička do ulice Jug Bogdanove, kao i ulica pored marketa „Lidl“, Naselje Bagdala – Knez Mihajlova ulica (od Kosovske do Mudrakovačke), selo Lipovac – put prema fabrici FAM.