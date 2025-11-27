Velika sniženja u BIG šoping centru povodom Crnog petka

Od sutra, pa sve do nedelje, posetioci BIG šoping centra mogu da uživaju u popustima na brojne proizvode u gotovo svim radnjama

U okviru Crnog petka pripremljene su ponude koje se kreću od 15 do čak 50 odsto, a sutra će od 16 do 19 časova animatori biti prisutni i praviti fotografije sa posetiocima.

Kupci će moći da iskoriste posebne akcije u omiljenim prodavnicama. U DeFacto radnji važi pravilo „kupi tri, plati dva“, dok je u Deichmanu sniženje 50 odsto. Djak nudi 50% popusta, Gigator 30% na laptopove i 25% na male kućne aparate, a na belu tehniku popust je 20%. Tom Tailor pripremio je 30% popusta, Pet Centar sniženja do 50%, Waikiki i Planeta 20%, dok Sinsay nudi sniženja od 15 do 25%. Mobiland i N Sport obezbedili su 50% popusta, Office Shoes 40%, a Pertini nagrađuje kupce sa 1.000 dinara na račun preko 5.000 i 1.500 dinara za račune veće od 10.000 dinara. Vulkan radnja nudi popust od 20%.

Ovo je prilika za sve koji žele da obnove garderobu, tehniku ili obuću po znatno nižim cenama, ali i da se zabave u velikom šoping ambijentu.