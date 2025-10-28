Velika jesenja akcija čišćenja: Prikupljeno preko 2.600 kubika kabastog otpada

U organizaciji JKP „Kruševac“, proteklog vikenda sprovedena je Velika jesenja akcija uklanjanja kabastog otpada na teritoriji grada. U subotu je prikupljeno 2.285 kubika otpada, dok je u nedelju prikupljeno još 385 kubika, koji su potom transportovani na deponiju u Srnju

Akcija je obuhvatila ukupno 12 gradskih mesnih zajednica, a pored njih, ove godine se priključila i mesna zajednica Parunovac, što potvrđuje da se i seoske sredine sve aktivnije uključuju u aktivnosti očuvanja čistoće i zaštite životne sredine.

Grad Kruševac u saradnji sa JKP „Kruševac“ tradicionalno dva puta godišnje organizuje akcije čišćenja – prolećnu i jesenju, uz podršku Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave i Komunalne milicije. Ovakva koordinacija daje sve vidljivije rezultate, pa akcije iz godine u godinu postaju obimnije i efikasnije.

Ove godine Grad je za uklanjanje divljih deponija od Ministarstva zaštite životne sredine dobio oko 1,6 miliona dinara, čime su uklonjene dve najkritičnije deponije na teritoriji grada. Dodatno, iz gradskog budžeta izdvojeno je još milion dinara za iste namene.

U jesenjoj akciji učestvovala su 54 specijalizovana vozila mehanizacije i oko 220 angažovanih radnika, što je omogućilo obimno i organizovano čišćenje brojnih lokacija u gradu.