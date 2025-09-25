Velika humanitarna akcija Crvenog krsta Kruševac za staračka domaćinstva

Više od 20 volontera Crvenog krsta Kruševac okupilo se kako bi učestvovalo u velikoj humanitarnoj akciji pripreme paketa pomoći namenjenih za 130 staračkih i samačkih domaćinstava u seoskim sredinama na teritoriji grada. Akcija se realizuje uz podršku Grada Kruševca i u saradnji sa službom mesnih zajednica

– U toku je velika akcija koju realizujemo sa našim dragim volonterima. Radi se o pripremi paketa za 130 seoskih staračkih domaćinstava, a sve uz podršku Grada Kruševca i u saradnji sa službom mesnih zajednica. Ovo je već postala tradicionalna akcija koju svake godine u jesenjim mesecima realizujemo, upravo sa željom da pomognemo našim najstarijim sugrađanima u pripremi za nadolazeće hladne zimske dane – izjavila je Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac.

Paketi sadrže osnovne prehrambene namirnice i deterdžente za pranje veša, a njihova distribucija počeće u četvrtak i trajaće tokom naredne nedelje u čak 44 mesne zajednice.

Volonteri Crvenog krsta, među kojima su i brojni mladi ljudi, sa velikim entuzijazmom pristupili su pripremi pomoći.

– Drago mi je što pomažem u Crvenom krstu i što se odazivam na sve akcije koje Crveni krst organizuje, a naročito kada pomažemo našim najstarijim sugrađanima, jer njima naša pomoć najviše znači – rekla je Anastasija Đorđević, volonterka Crvenog krsta.

Crveni krst Kruševac već više od decenije organizuje jesenje akcije podele paketa pomoći na seoskom području, kako bi osnovne namirnice stigle do najugroženijih pre početka zimskih uslova.