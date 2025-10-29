Večeras završnica pozorišnog memorijala „Milijini dani“

Manifestacija „Milijini dani“, posvećena velikanu kruševačkog i srpskog glumišta Miliji Vukoviću, biće večeras simbolično završena predstavom „Trpele“, koja počinje u 20 časova u Kruševačkom pozorištu

Ovaj komad, u zajedničkoj produkciji Kraljevačkog i Šabačkog pozorišta, nastao je na osnovu autentičnih ispovesti žena, žrtava nasilja, čije je priče Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji zabeležio kroz intervjue sa ženama koje su ubile svoje zlostavljače

Time se zaokružuje sedmodnevni program manifestacije koja čuva uspomenu na jednog od najomiljenijih glumaca lokalne scene. „Milijini dani“, održani od 23. do 29. oktobra, okupili su ansamble iz više pozorišta širom Srbije, donoseći publici raznovrstan i emotivan repertoar.

Reviju je otvorila predstava „Čekajući kraj partije“ Narodnog pozorišta iz Prištine, dok je drugog dana u maloj sali Kruševačkog pozorišta predstavljena knjiga Nebojše Bradića „Ptica na gozbi“. Istog dana, publika je uživala u komediji „Večera budala“, a vikend je doneo izvođenje predstave „Galerije“ i juče je odigran naš popularni komad „Mati“.

Večerašnjim izvođenjem „Trpele“ publika će, osim umetničkog doživljaja, poneti i snažnu poruku o ženskoj snazi i borbi protiv nasilja, čime se ovogodišnji „Milijini dani“ završavaju u duhu emocije, sećanja i poštovanja prema umetnosti kojoj je Milija Vuković posvetio svoj život.