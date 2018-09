Izložba umetničkih radova kruševačkog umetnika Dejana Aksentijevića pod nazivom “Sinhronicitet” večeras u 20 sati biće otvorena u kruševačkoj Umetničkoj galeriji. Izložba obuhvata radove nastale od 2009. godine kao presek umetničkog delovanja u proteklom periodu, kroz instalacije, objekte, fotografiju i video, a Kruševljani će moći da je pogledaju do 8. oktobra

Dejan Aksentijević rođen je u Kruševcu 1963. godine. Član je ULUS-a i sekcije proširenih medija od 2012. i Udruženja likovnih umetnika Kruševca od 2014. godine. Bavi se videom, instalacijama, fotografijom.

Samostalno izlaže od 2010. u Kruševcu i Beogradu. Učestvovao na grupnim izložbama kruševačkih umetnika, redovno na Trijenalu proširenih medija u Beogradu, izložbama ULUS-a i drugim. Radovi su mu uvršteni i u uže selekcije izložbi: Gallery The Invisible Dog, New York, Brooklyn 2010. i Gallery Assab One, Milan, Italy 2014.

Večeras u Umetničkoj galeriji – „Sinhronicitet” Dejana Aksentijevića

Izložba umetničkih radova kruševačkog umetnika Dejana Aksentijevića pod nazivom “Sinhronicitet” večeras u 20 sati biće otvorena u kruševačkoj Umetničkoj galeriji. Izložba obuhvata radove nastale od 2009. godine kao presek umetničkog delovanja u proteklom periodu, kroz instalacije, objekte, fotografiju i video, a Kruševljani će moći da je pogledaju do 8. oktobra Dejan Aksentijević rođen je u Kruševcu 1963. godine. Član je ULUS-a i sekcije proširenih medija od 2012. i Udruženja likovnih umetnika Kruševca od 2014. godine. Bavi se videom, instalacijama, fotografijom. Samostalno izlaže od 2010. u Kruševcu i Beogradu. Učestvovao na grupnim izložbama kruševačkih umetnika, redovno na Trijenalu proširenih medija u…