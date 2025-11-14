Večeras u pozorištu „Duplo golo“

U Kruševačkom pozorištu večeras od 20 časova biće izvedena predstava „Duplo golo“, angažovana komedija koja publici donosi mnogo smeha, ali i blago gorak trag zbog sličnosti sa svakodnevicom

Radnja prati šestoricu besposličara koji dane provode uz pivo, prepričavanje svojih otkaza i beskrajno gubljenje vremena, sve dok im ne sine ideja koja menja tok priče.

Iako se suočavaju sa društvenim preprekama koje bi za mnoge bile nepremostive, za ove junake one postaju tek izazovi na putu do uspeha. Upravo zbog toga predstava prerasta u svojevrsnu egzistencijalističku bajku za publiku stariju od 18 godina, komad koji kroz humor vraća nadu i podseća na to da se i najneobičnije priče mogu završiti dobro.

Radno vreme biletarnice je od 10:30 do 15:30 i od 18:30 do 20 časova.