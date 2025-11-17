Večeras u Kruševačkom pozorištu „Večera budala“

U Kruševačkom pozorištu večeras u 20 sati biće izvedena predstava „Večera budala“, komad koji na satiričan način raskrinkava savremene društvene mehanizme moći, podsećajući publiku koliko se granice između komedije i realnosti često opasno približe

Predstava donosi prepoznatljivu priču o svetu u kom upravljaju „pametni, mnogo pametni“, čija se sila i uticaj dugo predstavljaju kao nepokosnoveni. Autorski tim kroz duhovit, ali oštar tekst podseća na vremena kada su nas uveravali da se sve radi u opštem interesu i sa makar malo moralne ograde, dok današnjica otkriva sistem ogoljen od ikakvih etičkih principa, bilo da se govori o politici, finansijama, umetnosti ili industriji.

Umetnici ističu da je svet već dugo zasnovan na pokvarenosti, laži i licemerju, te da je ljudskost postala najređa valuta. Ipak, komad donosi zrno nade, mehanizmi zla, koliko god delovali savršeno, mogu se srušiti u susretu sa dobrotom i poštenjem. „Ako se samo malo spotaknu, sve pada kao domine“, poruka je koja prožima celu predstavu.

Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni.