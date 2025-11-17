Večeras u Kruševačkom pozorištu „Večera budala“

Postavljeno: 17.11.2025

U Kruševačkom pozorištu večeras u 20 sati biće izvedena predstava „Večera budala“, komad koji na satiričan način raskrinkava savremene društvene mehanizme moći, podsećajući publiku koliko se granice između komedije i realnosti često opasno približe

Predstava donosi prepoznatljivu priču o svetu u kom upravljaju „pametni, mnogo pametni“, čija se sila i uticaj dugo predstavljaju kao nepokosnoveni. Autorski tim kroz duhovit, ali oštar tekst podseća na vremena kada su nas uveravali da se sve radi u opštem interesu i sa makar malo moralne ograde, dok današnjica otkriva sistem ogoljen od ikakvih etičkih principa, bilo da se govori o politici, finansijama, umetnosti ili industriji.

Umetnici ističu da je svet već dugo zasnovan na pokvarenosti, laži i licemerju, te da je ljudskost postala najređa valuta. Ipak, komad donosi zrno nade, mehanizmi zla, koliko god delovali savršeno, mogu se srušiti u susretu sa dobrotom i poštenjem. „Ako se samo malo spotaknu, sve pada kao domine“, poruka je koja prožima celu predstavu.
Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni.

Raspisan konkurs za najbolje mlade pesnike

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

