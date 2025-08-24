Večeras u BIG-u muzički bioskop

Postavljeno: 24.08.2025

Večeras će od 19 časova BIG centar biti mesto gde će bioskopska sala na otvorenom oživeti kroz nezaboravan spoj crtanih filmova i muzike uživo. Posetioci će imati priliku da prisustvuju na dve projekcije uz muzičku pratnju kamernog ansambla, a najmlađi će na zabavan i interaktivan način moći da upoznaju svet klasične muzike.

Prva projekcija, „Muzički bioskop – Mornar Popaj“, prati legendarne pustolovine mornara Popaja uz nove aranžmane poznatih kompozicija.

Druga projekcija, „Muzički bioskop – Nove epizode“, donosi savremene crtane filmove uz dela Betovena, Verdija i drugih muzičkih velikana.

Ulaz na događaj je slobodan, a organizatori pozivaju porodice da uživaju u ovom jedinstvenom spoju filma i muzike, koji obećava da će mališani i odrasli provesti dan ispunjen zabavom i umetničkim doživljajem.

U vremenu starog Kruševca: Varoš nacrtana po fotografiji (1889.)

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
24. avgust 2025., 13:09
 

Delimično oblačno
20°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 79%
Vetar: 2.6 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top