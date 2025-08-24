Večeras u BIG-u muzički bioskop

Večeras će od 19 časova BIG centar biti mesto gde će bioskopska sala na otvorenom oživeti kroz nezaboravan spoj crtanih filmova i muzike uživo. Posetioci će imati priliku da prisustvuju na dve projekcije uz muzičku pratnju kamernog ansambla, a najmlađi će na zabavan i interaktivan način moći da upoznaju svet klasične muzike.

Prva projekcija, „Muzički bioskop – Mornar Popaj“, prati legendarne pustolovine mornara Popaja uz nove aranžmane poznatih kompozicija.

Druga projekcija, „Muzički bioskop – Nove epizode“, donosi savremene crtane filmove uz dela Betovena, Verdija i drugih muzičkih velikana.

Ulaz na događaj je slobodan, a organizatori pozivaju porodice da uživaju u ovom jedinstvenom spoju filma i muzike, koji obećava da će mališani i odrasli provesti dan ispunjen zabavom i umetničkim doživljajem.