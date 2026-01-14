Večeras premijera predstave „Začarano magarence“
Postavljeno: 14.01.2026
Narodno pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović“ večeras u 17 i 19 časova Kruševačkom pozorištu u okviru 18. Međunarodnog festivala predstava za decu „Kruška“ izvodi predstavu „Začarano magarence“
Tekst i režiju za predstavu potpisuje Branislav Nedić koji je jednom prilikom izjavio:
– Naša predstava, na jednostavan i duhovit način, govori o ljubavi i odrastanju, kroz priču o dva mala mangupa i dve devojčice. Naravno, tu je i jedan meksikanac i njegovo „začarano” magarence, koje zna stvari koje niko drugi ne zna, na veliku radost naše najmlađe publike. Kroz niz duhovitih situacija, puno songova i preokreta u priči, stvorili smo pravu pozorišnu poslasticu, u kojoj će jednako uživati i oni malo mlađi, ali sigurno i oni malo stariji.
O. M.
