Večeras premijera predstave „San letnje noći“

U kruševačkom pozorištu na 18. Međunarodnom pozorišnom festivalu predstava za decu „Kruška“ večeras će u 17 i 19 časova gostujuće Narodno pozorište Užice izvesti predstavu „San polarne noći“

Predstava je rađena po tekstu Divne Stojanov, a režiju potpisuje Hadži Nemanja Jovanović.

Radnja prati brata i sestru u potrazi za Deda Mrazom tokom čarobne polarne noći. Na svom putu kroz snežnu pustolovinu doživljavaju razne avanture. Predstava kombinuje edukativne i zabavne elemente, tako da će je roditelji i deca lako pratiti i uživati u njoj.

Sutra će biti izvedena predstava „Začarano magarence”, Narodnog pozorišta „Zoran Radmilović” iz Zaječara, a predstavu „Rak krojač”, u izvođenju SCK Univerziteta u Banjoj Luci, mališani će moći da pogledaju u četvrtak.

Ovogodišnji Festival „Kruška” zatvara predstava „Lepotica i zver”, Narodnog pozorišta Leskovac, koja je na repertoaru 16. januara.

Karte se prodaju na blagajni Pozorišta, a rezervacija se može izvršiti na telefon 037 442 990 i 037 410 810.