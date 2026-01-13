Večeras premijera predstave „San letnje noći“

Postavljeno: 13.01.2026

U kruševačkom pozorištu na 18. Međunarodnom pozorišnom festivalu predstava za decu „Kruška“ večeras će u 17 i 19 časova gostujuće Narodno pozorište Užice izvesti predstavu „San polarne noći“

Predstava je rađena po tekstu Divne Stojanov, a režiju potpisuje Hadži Nemanja Jovanović.

Radnja prati brata i sestru u potrazi za Deda Mrazom tokom čarobne polarne noći. Na svom putu kroz snežnu pustolovinu doživljavaju razne avanture. Predstava kombinuje edukativne i zabavne elemente, tako da će je roditelji i deca lako pratiti i uživati u njoj.

Sutra će biti izvedena predstava „Začarano magarence”, Narodnog pozorišta „Zoran Radmilović” iz Zaječara, a predstavu „Rak krojač”, u izvođenju SCK Univerziteta u Banjoj Luci, mališani će moći da pogledaju u četvrtak.
Ovogodišnji Festival „Kruška” zatvara predstava „Lepotica i zver”, Narodnog pozorišta Leskovac, koja je na repertoaru 16. januara.

Karte se prodaju na blagajni Pozorišta, a rezervacija se može izvršiti na telefon 037 442 990 i 037 410 810.

Bioskop: „Dušica Eli“ i „Dva tužioca”

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. januar 2026., 20:28
 

Prognoza -
-1°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 87%
Vetar: 0.2 m/s W
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top