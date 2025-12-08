Večeras predstavljanje projekta „Žene za ravnopravno društvo“

Večeras sa početkom u 18 časova, u Gradskoj upravi biće predstavljen projekat „Žene za ravnopravno društvo“

Iz Gradske uprave navode da Grad u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. realizuje ovaj projekat koji je podržan sredstvima Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

Tom prilikom će se medijima obratiti predsednica Skupštine grada Kruševca Dragana Barišić, a predstavljanju projekta prisustvovaće Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena sa saradnicima.

Takođe, povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca organizuje tribinu „Izazovi savremenog doba – kako protiv rodno zasnovanog digitalnog nasilja?“

Tribina će se održati u zgradi Gradske uprave večeras od 18.30 časova.

N. L.