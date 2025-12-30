Večeras predavanje „Tumačenja Svete liturgije“

Bratstvo hrama Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija poziva verni narod na predavanje na temu „Tumačenja Svete liturgije“

Predavanje će održati Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin Kir dr David.

Predavanje će biti održano večeras (utorak, 30. decembar) u 18 sati nakon odsluženja večernje službe i akatista Svetome Velikomučeniku i Pobedonoscu Georgiju.