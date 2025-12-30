Večeras predavanje „Tumačenja Svete liturgije“

Postavljeno: 30.12.2025

Bratstvo hrama Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija poziva verni narod na predavanje na temu „Tumačenja Svete liturgije“

Predavanje će održati Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin Kir dr David.

Predavanje će biti održano večeras (utorak, 30. decembar) u 18 sati nakon odsluženja večernje službe i akatista Svetome Velikomučeniku i Pobedonoscu Georgiju.

Intervju:: Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović: Šta Kruševac očekuje naredne godine

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. decembar 2025., 10:41
 

Uglavnom vedro
1°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 1.1 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top