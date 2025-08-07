Večeras pesnički „Letnji zapisi duše“ u Varvarinu

U okviru manifestacije „Leto kulture 2025 – Temnićki natpis”, Varvarin će večeras biti domaćin nesvakidašnjeg kulturnog događaja pod nazivom „Pesničko veče – Letnji zapisi duše”

Događaj će se održati u 20 časova na platou ispred Opštinske biblioteke „Varvariin”, a u slučaju kiše, program će biti premešten u salu biblioteke.

Ljubitelji poezije imaće priliku da uživaju u stihovima i nadahnutim nastupima istaknutih autora – književnika i starešine Crkve Svetog Prokopija u Jasici Ivana Milanovića, profesorke srpskog jezika i književnosti u penziji i pesnikinje Milanke Milosavljević Milosavljević, pesnika Slavoljuba Jovanovića Kumane, pesnikinje Zlatice Šapić i Mirjane Dinić, kao i učenice drugog razreda OŠ „Jovan Kursula” u Varvarinu Vasilije Savić.

Moderator i jedna od učesnica programa biće novinarka, TV urednica i pesnikinja Ljiljana Pantelić, dok će za muzički trenutak biti zadužen profesor harmonike iz Muzičke škole „Stevan Hristić” u Kruševcu Goran Arsić.

Očekuje se veče ispunjeno emocijama, inspiracijom i istinskim umetničkim izrazom, koje će još jednom pokazati da Varvarin neguje kulturu i umetnost kao važan deo svoje tradicije.

Organizator pesničke večeri je Opštinska biblioteka Varvarin, a pokrovitelj Opština Varvarin.

Izvor: Temnić info

Foto: Instagram/ Opština Varvarin