Večeras otvaranje Okružne smotre slikara amatera u Ćićevcu

Ćićevačka Narodna biblioteka biće domaćin 15. Okružne smotre slikara amatera Rasinskog okruga, koja će trajati do 3. novembra

Ova tradicionalna manifestacija okuplja ljubitelje likovne umetnosti i talentovane umetnike amatere iz svih opština Rasinskog okruga, koji će imati priliku da predstave svoja dela široj javnosti.

Izložba će biti otvorena večeras u 19 časova u prostorijama Narodne biblioteke Ćićevac.

Smotra slikara amatera predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, a njen cilj je da promoviše likovno stvaralaštvo, podstakne kulturnu razmenu i afirmiše nove umetničke talente.

Ulaz je slobodan za sve posetioce.

