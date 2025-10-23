Večeras otvaranje Okružne smotre slikara amatera u Ćićevcu

Postavljeno: 23.10.2025

Ćićevačka Narodna biblioteka biće domaćin 15. Okružne smotre slikara amatera Rasinskog okruga, koja će trajati do 3. novembra

Ova tradicionalna manifestacija okuplja ljubitelje likovne umetnosti i talentovane umetnike amatere iz svih opština Rasinskog okruga, koji će imati priliku da predstave svoja dela široj javnosti.

Izložba će biti otvorena večeras u 19 časova u prostorijama Narodne biblioteke Ćićevac.

Smotra slikara amatera predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, a njen cilj je da promoviše likovno stvaralaštvo, podstakne kulturnu razmenu i afirmiše nove umetničke talente.

Ulaz je slobodan za sve posetioce.

Izvor i foto: Temnić info

