Večeras na Slobodnoj zoni: “Simona sa planine”

Ovaj južnoamerički dokumentarni film je priča o mladiću koji kroz iskustvo rada sa decom, koja imaju poteškoće u razvoju, menja svoj pogled na život. Početak projekcije zakazan je za 20:00 u Beloj sali KCK-a… Ulaz je besplatan

Sinopsis filma “Simona sa planine”:

Dobitnik Velike nagrade Nedelje kritike na poslednjem festivalu u Kanu! U potrazi za promenom u danima kada postaje punoletan, Simon se pridružuje grupi dece sa posebnim potrebama. Oni su na hodočašću, i na tom putu počinju da uče Simona kako da se opusti i prigrli životna zadovoljstva. Zajedno počinju da plove svetom koji nije dizajniran po meri njihovih potreba, kreirajući sopstvena pravila za ljubav i sreću. Kroz iskustvo sa ovim mladim ljudima, Simonov karakter se menja. Želeći da se i zvanično pridruži grupi, prihvata da se podvrgne posebnom tretmanu kako bi ga proglasili osobom sa posebnim potrebama. Međutim, porodica ga ne razume, a život mu se dodatno komplikuje kada se devojčica iz grupe, Kolo, zaljubljuje u njega i nada romansi.

O rediteljima:

Federiko Luis Tačela rođen je 1990. godine u Buenos Ajresu gde je studirao na Fakultetu društvenih komunikacionih nauka. Njegov kratki film, La Siesta, premijerno je prikazan na Kanskom filmskom festivalu 2019. u okviru Takmičenja za najbolji kratki film. Film je takođe odlikovan počasnim priznanjem na Filmskom festivalu u Torontu, a iste godine je osvojio i nagradu za najbolji kratki film na Filmskom festivalu u Buenos Ajresu (BAFICI). Godine 2023, u Amsterdamu, Tačela je filmom At That Very Moment osvojio nagradu za najbolji kratki film na Festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu (IDFA). Film Stay Still or I Love You proglašen je za najbolji kratki film na Međunarodnom filmskom festivalu u Mar del Plati. Iste godine snimio je svoj prvi igrani film ― Simon sa planine.

Do kraja gostovanja u Kruševcu na festivalu možete pogledati i filmove:

– 24. maj: „Maga 1909.”, dokumentarac razvijen i snimljen sa profesionalnim igračima i amaterima u Beogradu i Berlinu, na originalnim lokacijama gde je Marija Maga Magazinović radila, studirala i nastupala sa svojim učenicama početkom 20. veka;

– 25.maj: „Lars je LOL”, dirljiva drama o prijateljstvu mlade devojke i dečaka sa Daunovim sindromom.

Organizatori turneje su Alternativni centar za devojke, filmski festival Slobodna zona iz Beograda i Kulturni centar Kruševac.