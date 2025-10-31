Večeras Halloween maskenbal uz koncert u AKC „Gnezdo“

Večeras se u „Gnezdu“, uz standardno veselje koje kod poklonika izaziva Noć veštica (Halloween), održava i zanimljiva internacionalna rok svirka – uz domaći sastav Arson nastupiće i popularna grčka ekipa Kosmogonia. Velika žurka na Rasini počinje od 20.45

Kosmogonia je pagan – folk metal / melodic death metal grupa formirana u Atini 2015. godine, koja spaja folk melodije i simfonijske teksture sa žestinom melodijskog death metala. Osnivači Kostas Magalios (gitara/vokal) i Christos Drosos (gitara) debitovali su demoom “Fallen Pegasus” i samostalno izdatim EP izdanjem iste godine. Nakon stilske promene 2017. godine, koju je obeležio singl “Triiris”, bend je načinio zamah nastupima na grčkim festivalima i emitovanjem na međunarodnim radio stanicama.

Njihov debi album „Enthrone the Gods“ (2020) dobio je prosečnu ocenu 9,1/10, pomen u magazinu Metal Hammer Portugal, i plasman na više top-lista širom Evrope i Latinske Amerike. Uprkos pandemiji, Kosmogonia su prihvatili poziv za nastup na Hammer Fest XIV u Birmingemu — koji je pomeren za februar 2023. — gde su održali zapažen nastup u O₂ Academy uz žanrovske veterane kao što su Lordi i Primordial.

Pet godina nakon osnivanja, bend se vraća sa albumom „Aella“ (januar 2025), proširujući svoj epski zvuk bogatijim orkestracijama i gostujućim folk instrumentima. Uz snažnu podršku međunarodne štampe, radija i posvećene baze fanova, Kosmogonia su spremni za opsežnu turneju i nova mitska putovanja.

Ulaz: 600 dinara