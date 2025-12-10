Večeras dodela nagrade prsten despota Stefana

Književni klub Bagdala dodeliće večeras nagradu Bagdalin prsten despot Stefan Lazarević književniku, esejisti i antropologu Bojanu Jovanoviću, a dobitnik nagrade Branislav L. Lazarević je književnik Milijan Despotović. Dodela priznanja biće upriličena večeras u 19 časova u amfiteatru crkve Lazarice

Biće organizovan i bogat kulturno – umetnički program. O delu Bojana Jovanovića govoriće prof. dr Marija Jeftimijević Mihajlović, a u programu učestvuje i hor Biser.

O laureatu

Bojan Jovanović je srpski antropolog, književnik i sineasta. Rođen je 18. februara 1950. godine u Nišu.

U rodnom gradu je završio osnovnu školu, gimnaziju i Tehnički fakultet.

Na grupi za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1975. godine, magistrirao 1981. godine sa tezom Uloga i značaj animizma u srpskoj narodnoj religiji i doktorirao 1988. godine sa tezom Magija u obredima prelaza u Srba. Tokom redovnih i postdiplomskih studija, na osnovu visokog proseka ocena, bio je stipendista Univerziteta u Beogradu.

U statusu slobodnog umetnika – književnika bio je do 1984. godine, kada se zaposlio kao urednik naučnog programa Doma kulture „Studentski grad“ u Novom Beogradu, gde je radio do prelaska u Balkanološki institut SANU 16. decembra 1993. godine. Na osnovu objavljenih radova izabran je 1991. godine za naučnog saradnika, 1997. godine za višeg naučnog saradnika, a 2001. godine dobio je i zvanje naučnog savetnika. U Balkanološkom institutu bio je angažovan na projektima Narodna kultura Srba u slovensko – balkanskom kontekstu i Srpska narodna kultura između Istoka i Zapada.

Javni nastupi i tekstovi u svim važnijim listovima i časopisima obeležavaju njegovo višedecenijsko prisustvo u kulturi. Učestvovao je u brojnim razgovorima povodom knjiga, tematskim tribinama i predavanjima u najznačajnijim institucijama, a kritičke tekstove, komentare i kolumne objavljivao je u najuglednijim domaćim listovima i nedeljnicima.

Glavne teme Jovanovićevog naučnog interesovanja su: tradicionalna duhovna kultura Srba i balkanskih Slovena, pagansko nasleđe, magijska praksa, predstave o smrti, etnopsihologija, teorija obreda, urbana antropologija, antropološko proučavanje zla, istraživanje snova i prevrednovanje etnološkog i antropološkog nasleđa. Rezultati njegovih istraživanja ugrađeni su u savremene naučne pristupe.

Osim naučne, Jovanović se bavi i književnom i filmskom aktivnošću, objavivši dvanaest zbirki poezije i snimivši preko četrdeset alternativnih filmova.

Pokrenuo je i uređivao edicije „Otkrivanja“, „Treći milenijum“, „Duša i kultura“ i „Slovenska riznica“. Bio je član redakcija Književnog lista i časopisa Gradina, Kultura i Istočnik. Redaktor je Srpske enciklopedije za oblast etnologije i antropologije.

O. M.