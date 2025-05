Upravo je kruševačkim medijima stiglo zvanično saopštene iz službe protokola kruševačke Gradske uprave koje prenosimo u celini

„Poštovani, obaveštavamo građane da će povodom održavanja redovne sednice Skupštine Grada Kruševca, u petak 30. maja 2025. godine, doći do izmene radnog vremena u radu Gradske uprave grada Kruševca i to od 13 do 17 časova. Zahvaljujemo se na razumevanju.“