Vaterpolo: Rasina startovala sa dva poraza

Postavljeno: 18.11.2025

Počelo je prvenstvo u Prvoj B ligi u vaterpolu, gde se takmiče vaterpolisti Rasine

U prvom kolu kao domaćini su izgubili od Voždovačkog(Beograd) rezultatom 12:15, dok su u drugom kolu poraženi kao gosti od banjalučkog Borca u Kragujevcu sa 10:8.

Oba susreta su se odigrala na bazenu u Kragujevcu gde će Kruševljani biti domaćini sve dok se ne steknu neophodni uslovi na bazenu SC Kruševac koji trenutno nije u funkciji.

I. M.

Kostić novi trener košarkaša Napretka

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. novembar 2025., 17:36
 

Delimično oblačno
13°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 1.5 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top