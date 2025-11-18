Vaterpolo: Rasina startovala sa dva poraza
Počelo je prvenstvo u Prvoj B ligi u vaterpolu, gde se takmiče vaterpolisti Rasine
U prvom kolu kao domaćini su izgubili od Voždovačkog(Beograd) rezultatom 12:15, dok su u drugom kolu poraženi kao gosti od banjalučkog Borca u Kragujevcu sa 10:8.
Oba susreta su se odigrala na bazenu u Kragujevcu gde će Kruševljani biti domaćini sve dok se ne steknu neophodni uslovi na bazenu SC Kruševac koji trenutno nije u funkciji.
I. M.
