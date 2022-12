Vaterpolisti Rasine večeras gostuju u Obrenovcu

Danas u 7. kolu Prve B lige vaterpolisti ktuševačke Rasine gostuju Tentu u Obrenovcu. Susret pocinje u 21 sat.

– I Obrenovčani i mi smo u grupi četiri ekipe od drugog do petog mesta i svi imamo po osam bodova. Oni su u prednosti zbog toga što su domaćini. Mi smatramo da ćemo pružiti snažan otpor. Naš skor od 6 utakmica, četiri pobede, dva poraza i osam bodova. Tent ima utakmicu manje, četiri trijumfa i jedan poraz, isti broj bodova kao i mi. Uz to valja reći da isti bodovni saldo imaju Spartak iz Subotice i Dorćol iz Beograda. U svakom slučaju borićemo se u Obrenovcu do poslednjeg atoma snage – ističe šef struke Rasine Aleksandar Matejić.

Lj. Marković