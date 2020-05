Te daleke ’76. pobedom nad Radnickim u Pirotu rezultatom 1:0, fudbaleri kruševackog Napretka izborili su mesto u prvoligaškom društvu. Dnevni list Politika napisao je tada da je “kada je reporter Radio Krusevca (autor ovih redova) objavio konacan rezultat 1:0 za goste iz Lazarevog grada, na omiljenim izletištima, gde se Kruševljani okupljaju na prvomajskom uranku, nastalo opštenarodno veselje

– Svi smo u to vreme bili uz tranzistore i očekivali najlepšu sportsku vest iz Pirota. I zaista, sa ogromnim oduševljenjem smo je i dočekali, svi mi privrženi fudbalu i našem Napretku. To je bio dan kada je naš miljenik u fudbalu, posle više od četvrt veka, vaskrsnuo i ostao omiljen do današnjih superligaških dana, a sve nam je putem radio talasa autentično preneto – svedoči naš sugrađanin Miomir Minaković.

Samo četiri meseca kasnije, 28. avgusta 1976., Napredak je po prvi put zaigrao na ekspresno izgrađenom stadionu “Mladost”. Bio je to jedan od najznačajnijih mečeva u karijeri kruševačkog ljubimca – utakmica protiv Zagreba u drugom kolu šampionata. Pred više od 20 hiljada ljudi, Napredak je, golovima Škora, slavio sa 2:0.

Ona starija fudbalska garda u gradu pod Bagdalom, uvek se 1. maja seća uspeha FK Napredak.

„Vaskrsnuće” Napretka na današnji dan 1976.

Te daleke ’76. pobedom nad Radnickim u Pirotu rezultatom 1:0, fudbaleri kruševackog Napretka izborili su mesto u prvoligaškom društvu. Dnevni list Politika napisao je tada da je ''kada je reporter Radio Krusevca (autor ovih redova) objavio konacan rezultat 1:0 za goste iz Lazarevog grada, na omiljenim izletištima, gde se Kruševljani okupljaju na prvomajskom uranku, nastalo opštenarodno veselje - Svi smo u to vreme bili uz tranzistore i očekivali najlepšu sportsku vest iz Pirota. I zaista, sa ogromnim oduševljenjem smo je i dočekali, svi mi privrženi fudbalu i našem Napretku. To je bio dan kada je naš miljenik u fudbalu, posle…