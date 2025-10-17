Varvarin: Svečano obeležen DAN PU „Naša radost“

Postavljeno: 17.10.2025

U Velikoj sali Opštinske biblioteke Varvarin svečano je obeležen Dan Predškolske ustanove „Naša radost“. Tim povodom, predškolci svih vaspitnih grupa, osim jaslenih, priredili su tradicionalnu priredbu pod nazivom „Igra i pesma nas spajaju“

Ovaj svečani događaj, ispunjen dečjom radošću, pesmom i igrom, predstavio je kreativnost i trud mališana i njihovih vaspitača, uz nesebičnu podršku roditelja i brojne publike koja je ispunila salu do poslednjeg mesta.

Prisutnima se obratila direktorka ustanove Dragana Savić, koja je podsetila da „Naša radost“ od svog osnivanja 1982. godine ima važnu ulogu u razvoju najmlađih Varvarinaca. Ona je istakla da je predškolsko obrazovanje temelj svakog daljeg učenja i razvoja, te da ustanova već više od četiri decenije uspešno radi na formiranju zdravih, samostalnih i radoznalih ličnosti.

Svečanosti su, pored zaposlenih, dece i roditelja, prisustvovali i brojni gosti: predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević, njen zamenik Aleksandar Pavić, predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović, pomoćnica predsednice Marija Brajović, predsednik Upravnog odbora ustanove Vladica Filipović, kao i direktori javnih preduzeća i ustanova.

