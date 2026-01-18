Varvarin: Sutra Tradicionalno plivanje za Časni krst na Velikoj Moravi

U Selu Varvarin, na Velikoj Moravi kod splavova, 19. januara, biće održano tradicionalno plivanje za Bogojavljenski krst, jedna od najznačajnijih manifestacija kojom se obeležava veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje. Događaj se organizuje uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve, u organizaciji Mesne zajednice Selo Varvarin, a pod pokroviteljstvom Opštine Varvarin.

Proslava će započeti u jutarnjim časovima Svetom liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Varvarinu, sa početkom u 8 časova. Po završetku liturgije, u 10 sati, vernici će krenuti u svečanu litiju ka Selu Varvarin, gde će se, kod splavova na Velikoj Moravi, održati centralni deo manifestacije – plivanje za Časni krst. Početak nadmetanja zakazan je za 12 časova.

Opština Varvarin je i ove godine obezbedila vredne nagrade za učesnike. Pobedniku plivanja biće uručen srebrni novčić, dok će najmlađi učesnik dobiti srebrni krstić, poklon zlatare „Exclusive 585” iz Varvarina. Pored glavnih priznanja, svi plivači će dobiti i prigodne poklone kao znak zahvalnosti za učešće.

Zainteresovani plivači mogu se prijaviti kod predsednika Mesne zajednice Selo Varvarin, Dalibora Nikolića, putem telefona 065/87-87-562.

