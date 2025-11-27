Varvarin: Sutra otvaranje izložbe slika „Leto na platnu”

U Opštinskoj biblioteci Varvarin sutra, 28. novembra 2025. godine, sa početkom u 19 časova, biće otvorena izložba slika nastalih na likovnoj koloniji „Leto na platnu”, koja je realizovana u okviru programa Leta kulture „Temnićki natpis” u julu. Ova izložba predstavlja krunu likovnog stvaralaštva koje je tokom leta okupilo umetnike i ljubitelje kulture iz Varvarina i okoline

Likovna kolonija „Leto na platnu” održana je u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, u jedinstvenom ambijentu koji je slikarima pružio mir, inspiraciju i neposredan susret sa tradicijom, istorijom i lokalnim kulturnim nasleđem. Simbolično, ovaj događaj označio je i početak ovogodišnjeg programa Leta kulture, čija je misija da umetnost približi građanima i učini Varvarin živim centrom kulturnih dešavanja tokom čitave sezone.

Na koloniji su učešće uzeli slikari iz Varvarina, kao i gosti, članovi Likovnog kluba „Dimitrije Simić” iz Kruševca i Udruženja likovnih umetnika „Rasinijus”. Svaki od učesnika u svoja dela preneo je sopstveni doživljaj Temnića, njegovih pejzaža, arhitekture, duhovnosti i atmosfere letnjeg stvaralaštva. Upravo zato će izložba, koja pred publikom predstavlja veliki broj različitih likovnih pristupa, stilova i tehnika, posetiocima omogućiti da na platnu vide različita viđenja istog prostora i istog trenutka leta u Varvarinu.

Izložba u Opštinskoj biblioteci Varvarin biće otvorena za publiku od 28. novembra, a svi zainteresovani će moći da pogledaju radove nastale u okviru ove inspirativne umetničke kolonije u narednim danima. Očekuje se veliko interesovanje publike, jer je kolonija već tokom svog održavanja privukla pažnju posetilaca koji su mogli da prate nastajanje dela pod otvorenim nebom.

Izložba „Leto na platnu” predstavlja ne samo završnicu jednog umetničkog projekta, već i nastavak nastojanja Opštinske biblioteke Varvarin da kroz saradnju sa umetnicima, udruženjima i publikom obogati lokalnu kulturnu scenu i vrati kulturu u središte zajednice.

Izvor: Opština Varvarin