Varvarin: Praznična nagradna igra u poslastičarnici „Proleće”

Postavljeno: 04.01.2026

Poslastičarnica „Proleće” pripremila je praznično iznenađenje za svoje verne mušterije i organizovala nagradnu igru, u okviru koje će kupci imati priliku da osvoje vredne nagrade

Kako je navedeno u obaveštenju, poslastičarnica „Proleće” ove godine daruje svoje drage goste tako što uz konzumaciju pice, kolača ili kafe dobijaju kupon za učešće u nagradnoj igri. Popunjene kupone potrebno je ubaciti u poslastičarnici, a izvlačenje dobitnika zakazano je za 7. januar u 13 časova.

Za učesnike su obezbeđene četiri nagrade. Prva nagrada je televizor Fox 25, druga nagrada toster, treća nagrada grejalica, dok je četvrta nagrada mikser.

Iz poslastičarnice „Proleće” zahvalili su se kupcima na ukazanom poverenju i pozvali sve ljubitelje slatkih i slanih specijaliteta da učestvuju u nagradnoj igri i prazničnu atmosferu upotpune lepim poklonima.

Izvor i foto: Temnić info

