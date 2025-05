Varvarin: Poseta novosadskom Poljoprivrednom sajmu

Opština Varvarin, u okviru Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i ove godine organizuje posetu jednoj od najznačajnijih manifestacija u oblasti agrara – 92. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Sajam će biti održan od 17. do 22. maja 2025. godine, a odlazak poljoprivrednika iz Temnićkog kraja planiran je za utorak, 20. maj, sa polaskom u 5 sati iz Varvarina

U želji da pomogne domaćim proizvođačima i pruži im priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u poljoprivredi, Opština Varvarin je obezbedila besplatan prevoz za sve zainteresovane poljoprivrednike sa svoje teritorije. Prijave za kolektivnu posetu traju do 13. maja, a mogu se obaviti u Uslužnom centru Opštinske uprave, kod savetnika za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj Aleksandra Vučetića, ili putem telefona 037/787-171.

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu više od devet decenija predstavlja centralno mesto okupljanja domaćih i inostranih aktera agrobiznisa. Svake godine okuplja pojedince, poslovne i političke delegacije, kao i institucije, pružajući platformu za razmenu ideja, unapređenje proizvodnje i predstavljanje inovacija. Posetioci će i ove godine imati priliku da vide najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju, dostignuća u primeni nauke u agraru, izložbe organske hrane i proizvoda sa oznakama geografskog porekla, kao i usluge i proizvode iz najudaljenijih delova sveta.

Cena pojedinačne ulaznice na Sajam je 800 dinara, dok je za kolektivne posete 600 dinara po osobi. Za učenike, studente, decu od 7 do 14 godina i penzionere, ulaznice koštaju 400 dinara. Porodični dan je sreda, 21. maj. Tada cela porodica, sa decom do 14 godina, bez obzira na to koliko ih ima, Sajam može da poseti uz jednu ulaznicu kupljenu za 800 dinara. Sve kupljene ulaznice su i kuponi za učestvovanje u Poklon-igri.

