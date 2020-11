Policija u Varvarinu traga za nepoznatim napadačem koji je nožem naneo teške telesne povrede D.M. (64) u njegovoj kući u selu Bošnjane kod Varvarina

Prema informacijama portala “KruševacGrad”, do napada je došlo rano jutros, oko 4 sata, kada je D.M.u svojoj kući krenuo do sobe svoje majke kako bi je obišao. NN lice mu je kuhinjiskim nožem nanelo povrede glave u predelu desnog uha.

Povređenog čoveka do Doma zdravlja prevezao je komšija, a potom je pacijent zbrinut u Opštoj bolnici u Kruševcu.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu. Za sada nisu poznati motivi napada na D.M, u čijoj kući, gde se i dogodilo krivično delo ,nema naznaka pljačke.

I.R.

Varvarin: Policija traga za napadačem

Policija u Varvarinu traga za nepoznatim napadačem koji je nožem naneo teške telesne povrede D.M. (64) u njegovoj kući u selu Bošnjane kod Varvarina Prema informacijama portala “KruševacGrad”, do napada je došlo rano jutros, oko 4 sata, kada je D.M.u svojoj kući krenuo do sobe svoje majke kako bi je obišao. NN lice mu je kuhinjiskim nožem nanelo povrede glave u predelu desnog uha. Povređenog čoveka do Doma zdravlja prevezao je komšija, a potom je pacijent zbrinut u Opštoj bolnici u Kruševcu. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu. Za sada nisu poznati motivi napada na D.M, u čijoj kući,…