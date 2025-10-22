Varvarin: Održani Dani berbe grožđa u Bačini

U organizaciji Opštinske biblioteke Varvarin, Udruženja „Dolina Bačine” i vinarije „Bačina vino”, u porti hrama Preobraženja Gospodnjeg održani su VII Dani berbe i sajam kulinarstva, manifestacija koja već tradicionalno okuplja veliki broj posetilaca, izlagača i ljubitelja domaće radinosti, vina i dobre hrane

Manifestaciju su obeležili izložba slika, dečije kreativne radionice i likovna kolonija, a posetioci su imali priliku da uživaju u prodajnoj izložbi domaćih proizvoda, na kojoj su svoje proizvode predstavila poljoprivredna gazdinstva, udruženja i pojedinci.

Održana su i takmičenja u kategorijama najlepši štand, najukusniji kolač, najbolji ajvar, vino i rakija, kao i izbor najlepšeg ručnog rada, a priređen je i bogat kulturno-umetnički program.

Foto: Instagram/ Opština Varvarin

