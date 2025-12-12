Varvarin: Održana 31. sednica Opštinskog veća

U sali Skupštine opštine Varvarin održana je 31. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavala predsednica opštine, dr Violeta Lutovac Đurđević

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić, predsednik lokalnog parlamenta Saša Živadinović i načelnica Opštinske uprave Milena Arsić Vasić, a većnici su razmatrali brojne tačke od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave u narednom periodu.

U centru pažnje nalazilo se utvrđivanje predloga Odluke o budžetu opštine Varvarin za 2026. godinu, kojim su definisani finansijski prioriteti i okviri za rad opštine. Razmotren je i predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave, javnih službi i budžetskih korisnika za istu godinu. Veće je raspravljalo i o predlogu Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, kao i o razrešenju i imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Mirko Tomić” u Obrežu.

Usvojeni su i programski, kao i finansijski planovi više javnih ustanova za 2026. godinu, među kojima su JKP „Varvarin”, JP „Rasveta Varvarin” i Opštinska biblioteka Varvarin. U delu sednice posvećenom odlučivanju, većnici su dali saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Varvarin”, a donete su i odluke o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

Na sednici veća usvojene su i treća izmene Finansijskog plana Opštinske uprave za 2025. godinu, kao i izmena Finansijskog plana Skupštine opštine Varvarin. Sednica je okončana nakon razmatranja svih predloženih tačaka, a donete odluke postavile su osnovu za rad opštine Varvarin u narednoj godini.

Izvor i foto: Temnić info