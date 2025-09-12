Varvarin: Održana 27. Sednica Opštinskog veća

U sali Skupštine opštine Varvarin održana je 27. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić, a prisustvovali su i predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović, načelnica Opštinske uprave Milena Arsić Vasić i pomoćnici predsednice Marija Brajović i Nemanja Čolić

Većnici su usvojili Odluke o dodeli priznanja i nagrada opštine Varvarin za 2025. Godinu, kao i Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje. Data je saglasnost i na Odluku o promeni plana poslovanja JKP „Varvarin”, kao i na predlog rešenja o razrešenju I imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Kursula”.

Doneti su zaključci kojima je utvrđena visina novčanih nagrada za učenike i nastavnike povodom Dana opštine, 23. septembra, kao i za pojedince koji su dali doprinos razvoju poljoprivrede i teritorije opštine. Usvojene su i izmene finansijskog plana Srednje škole Varvarin za 2025. godinu.

Veće je dalo saglasnost i za pokretanje postupka izgradnje razvodne vodovodne mreže u Obrežu, kao i za usvajanje šeste izmene Finansijskog plana za 2025. godinu u okviru kapitalnih projekata, programskih aktivnosti i drugih projekata opštine Varvarin.

Izvor i foto: Temnić info