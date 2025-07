Vanredno povećanje minimalne zarade uz poresko rasterećenje za poslodavce

Na 124. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, jednoglasno je doneta odluka o vanrednom povećanju minimalne zarade

Odluka stupa na snagu 1. oktobra 2025. godine, a predviđa povećanje minimalne zarade za 9,4%, sa dosadašnjih 53.592 dinara na 58.630 dinara (sa 450 na 500 evra). Takođe, vrednost radnog sata biće uvećana sa 308 na 337 dinara.

Uz povećanje minimalne zarade, doneta je i odluka o proporcionalnom povećanju neoporezivog dela zarade za 20,4%, sa 28.432 dinara na 34.332 dinara.

– Najveće zadovoljstvo današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta jeste to što smo snagom dijaloga uspeli da postignemo jedinstvo i da konsenzusom donesemo jednu ovako važnu, ali ne i laku odluku. Posebno je značajno što su se i poslodavci složili, jer je Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu jasno pokazala posvećenost jačanju privrede i postigla svojevrsni rekord u osnaživanju poslovnog ambijenta. U poslednjih sedam godina beležimo kontinuirani rast broja privrednih subjekata, rast dobiti u privredi, povećanje zaposlenosti, kao i stalan rast minimalne cene rada, minimalne i prosečne zarade. To je jasan pokazatelj da ekonomska politika Vlade Republike Srbije ide u korist privrede, a time i građana, izjavio je Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije i predsednik Unije poslodavaca Srbije.

U okviru sednice otvorena je i tema redovnog povećanja minimalne zarade od 1. januara 2026. godine, za dodatnih 10,4%. Ovim povodom, pregovori će se održati krajem avgusta i početkom septembra, u okviru redovnih konsultacija na Socijalno-ekonomskom savetu. Podsećamo, u januaru 2025. godine već je bilo redovno povećanje minimalne zarade od 13,7%, što zajedno sa najavljenim vanrednim i budućim redovnim povećanjem čini ukupno kumulativno povećanje od 37% u roku od 12 meseci.

– Ovakvom dinamikom, povećanjem minimalne zarade na 500 evra od 1. oktobra, i ako se dogovorimo o dodatnom povećanju na 550 evra od 1. januara 2026, dolazimo do cilja koji smo obećali i definisali u programu Srbija 2027 – da do kraja 2027, odnosno početkom 2028. godine, minimalna zarada u Srbiji iznosi 650 evra. Prosečna zarada u Srbiji trenutno je 932 evra, a do kraja godine sigurno će preći 1.000 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

– Ovo vanredno povećanje Vlada Republike Srbije kandidovala je na osnovu analize potreba svih radnika u Srbiji, uključujući i analizu potrošačke korpe. Naša je obaveza da vodimo računa o svakom radniku. Pre 12 godina, broj radnika koji su primali minimalnu zaradu bio je šest puta veći nego danas. Danas je takvih radnika oko 90.000, i naša namera je da, prateći prilike na tržištu rada, težimo boljem ekonomskom standardu i unapređivanju kvaliteta života njihovih porodica, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Sednica je još jednom pokazala značaj socijalnog dijaloga, kao ključnog mehanizma u donošenju važnih odluka koje se tiču radnika i građana Srbije. Kako je zaključeno, kada se sedne za zajednički sto i vodi otvoren dijalog, moguće je doneti odluke koje su u najboljem interesu svih.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije