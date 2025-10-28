Uvodi se belo svetlo na semaforima – hoće li i Srbija slediti taj korak?

U svetu ubrzanog tehnološkog razvoja, gde autonomna vozila postaju sve prisutnija na putevima, čak i semafori bi uskoro mogli da dožive veliku promenu. Stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama predlažu uvođenje četvrte, bele boje na semaforima, koja bi označavala novu fazu u saobraćaju – saradnju između ljudi i vozila bez vozača

Predlog potiče iz američke akademske zajednice i ima za cilj da olakša saobraćaj na raskrsnicama gde se istovremeno nalaze klasični automobili i autonomna vozila. Ideja je da belo svetlo pomogne u harmonizaciji kretanja, smanjenju gužvi i povećanju bezbednosti, posebno u gradovima sa rastućim brojem samovozećih vozila.

Šta zapravo znači belo svetlo?

Dok crvena i dalje znači “stani”, žuta “pripremi se”, a zelena “kreni”, bela boja bi bila signal da je većina vozila na raskrsnici autonomna. U tom trenutku sistem preuzima kontrolu putem V2X tehnologije (vehicle-to-everything), koja omogućava razmenu informacija o brzini, gustini saobraćaja i prioritetima kretanja.

Za ljudske vozače, pravilo je jednostavno,samo pratite vozilo ispred sebe, bilo da je ono autonomno ili klasično. Na taj način smanjuju se zastoji i ubrzava protok vozila kroz raskrsnicu.

Istraživanja i simulacije pokazuju da uvođenje bele faze može smanjiti zastoje i kašnjenja između 3,2 i 94 odsto, u zavisnosti od procenta autonomnih vozila u saobraćaju. Dodatno, sistem bi mogao poboljšati i kretanje pešaka, uvođenjem posebnih “belih intervala” za njihov bezbedan prelazak.

Belo svetlo ne bi zamenilo postojeće signale, već bi ih dopunilo, aktivirajući se samo kada je potrebna AI koordinacija saobraćaja.

Kada je reč o Srbiji, stručnjaci procenjuju da je domaći saobraćajni sistem još prilično daleko od uvođenja ovakvih tehnologija, jer je infrastruktura i dalje prilagođena klasičnim vozilima i manuelnom upravljanju. Ipak, sa postepenim razvojem pametnih saobraćajnica i digitalnih sistema nadzora, očekuje se da bi slične inovacije mogle stići u narednih desetak godina, ukoliko se trend digitalizacije i modernizacije saobraćaja nastavi.

Ukoliko se ideja pokaže uspešnom u praksi, stručnjaci veruju da bi semafori sa belom fazom mogli postati globalni standard, simbol saobraćaja kojim upravlja inteligencija, a ne samo instinkt.