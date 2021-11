Usvojen izveštaj o budžetu uz mnogo predizbornih govora

Odbornici lokalnog parlamenta u Kruševcu danas su usvojili izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta za 2021. godinu. Do sada je budžet prihodovao 3,59 milijardi dinara, a rashodi iznose 3,01 milijardu. Inače, budžet za 2021. projektovan je na iznos od 4,918 milijardi. Usvojena i odluka o osnovici poreza na nepokretnosti, kao i stavljanju hipoteke na deo imovine čiji je korisnik Gradska toplana

Skupština je danas razmatrala 38 tačaka dnevnog reda, ali je najviše vremena potrošeno na Izveštaj o izvršenju budžeta za period od januara do kraja septembra 2021. godine. Diskusija koja se po ovoj tački razvila između jednog opozicionog i desetak odbornika vladajuće stranke, veoma je nalikovala na predizbornu kampanju.

Izveštaj je po prvi put pred odbornicima obrazložio zamenik gradonačelnice Aleksandar Jovanović. On je izneo podatke o ukupnim prihodima od 3,59 milijardi dinara ili 73 odsto od plana i rashodima od 3,01 milijarde ili 61 odsto od planiranih za ovu godinu.

Budžet grada je u nekoliko navrata tokom godine uvećavan zahvaljujući sredstvima koja je grad dobijao od raznih ministarstava i donatora, najveći deo tih dodatnih sredstava ticao se projekata vezanih za obeležavanje jubileja, 650. godišnjice od osnivanja grada, a konačna cifra koja bi trebalo da se do kraja godine slije u gradsku kasu je 4,918 milijardi dinara.

Najveći izvorni prihod gradski budžet ostvario je od poreza na imovinu – 397 miliona, a ukupno najveća prihodna stavka pripada porezu na zarade, 1,49 milijardi, kao delu ustupljenog prihoda, dok su transferna sredstva ostvarena u iznosu od 438 miliona dinara.

Ukupno izvršeni kapitalni rashodi zajedno sa rashodima tekućeg održavanja iznose 1,05 milijardi dinara ili 35,5 odsto ukupnih rashoda što, kako je rekao Jovasnović, naš budžet svrstava u kategoriju investicionih budžeta.

Gradski budžet ima blizu 600 miliona dinara suficita.

Nakon iznetih cifara Jovanović je konstatovao da one pokazuju da je budžet dobro isplaniran i razvojni, te da je to doprinelo rastu privrednih aktivnosti i izgradnji infrastrukture i unapređenju usluga.

–Koncept investicionog budžeta koji grad Kruševac primenjuje poslednjih nekoliko godina doprineo je rastu privrede, a samim tim i otvaranju novih radnih mesta, a upravo se od prihoda od poreza na zarade u narednom periodu očekuju nove investicije – rekao je zamenik gradonačelnice, dodajući da Kruševac sada ima 8.805 nezaposlenih lica što je višestruko manje nego pre deset godina.

On je ocenio i da se dosta ulaže u komunalnu infrastrukturu, da je u ovom periodu izgrađeno oko 20 kilometara asfaltnih puteva, te da su „opredeljena značajna sredstva i za rekonstrukciju škola i vrtića, usluge socijalne zaštite, razvoj sporta i ekologije, urbane mobilnosti, omladinske politike i kulture“ u koje je u ovom kvartalu ulagano znatno više nego prethodnih godina.

Jovanović je svoje izlaganje završio konstatacijom da je „najvažnije da, otkada je Srpska napredna stranka i politika koju ona zastupa preuzela odgovornost za vođenje grada i upravljanje budžetom, grad Kruševac nije kreditno zadužen i nema deficit u budžetu“.

Da nije sve tako ružičasto u gradskoj kasi, smatra Saša Anđelković, odbornik Demokratske stranke Srbije i jedan od ukupno dva opoziciona odbornika (od četvoro koliko ih ovaj saziv ima) koji su prisustvovali današnjem zasedanju.

–Izveštaj u delu primanja i prihoda nam govori da su izvorni prihodi budžeta za devet meseci ove godine za 4 odsto manji nego u istom periodu prošle godine. Takođe, da su ustupljeni prihodi veći za 51,7 procenata. Transferi iz republike manji su za 8 i po posto, preneta sredstva iz 2020. smanjena su za 45 odsto. Ovi procenti nam govore da grad Kruševac živi uglavnom od ustupljenih prihoda, transfera i prodaje srebrnine i da nema novih prihoda – rekao je Anđelković.

On je rekao i da se, dok Toplana priprema objekte za hipoteku, uređuje gradski Trg, te da iz Izveštaja saznajemo da postoji ustanova Sportsko rekreativni centar Jastrebac, a da niko od građana ne zna da postoji, da li ima organe upravljanja, čime se bavi i čime raspolaže.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je za devet meseci isplaćeno 12 miliona evra za rekonstrukciju javnog osvetljenja, te da sugrađane zamena jedne svetiljke košta 73 hiljade dinara.

–Umesto da ulažete u četvrti nepotrebni stadion, mogli ste da olakšate sugrađanima koji danima čekaju ispred kovid ambulante – rekao je Anđelković i zaključio da odbornici DSS-a neće glasati za Izveštaj o budžetu jer “ne mogu da podrže projekte koji nisu u interesu građana“.

Nakon njegovog izlaganja usledila je serija odgovora predstavnika Srpske napredne stranke u lokalnom parlamentu.

Aleksandar Vuksanović je rekao da je u mandatu DSS-a Kruševac imao duplo manji budžet, da Toplana danas isplaćuje dugovanja i kredite koje je ta vlast ostavila, te da su projekti Moravski koridor i Aerodrom doneli više investicija nego ikada.

Ana Miljković je pohvalila budžet, naglasila da je Moravski koridor doneo bolje plate i više radnih mesta, da je sa farbikom za prečišćavanje otpadnih voda Kruševac postao ekološki grad, te da je u ovom periodu doneto više od 70 urbanističkih planova što pokazuje da se bolje i planski razvija. Pohvalila je i velika ulaganja u sport, ali i u vrtiće i škole čime, kako je rekla „SNS pokazuje da vodi računa o roditeljstvu“ i završila nekom vrstom predizborne poruke „za bolji i lepši Kruševac“.

Dejan Petrović je izneo da je prethodna vlast započela, ali nikada nije završila put u njegovom rodnom Vučaku, već da je završen kada je Gašić postao gradonačelnik.

–Vaše je da pričate i da probate da sakupite glasove jer ne možete da sakupite ni za cenzus od 3 odsto koji smo vam spustili – poručio je on.

Od Slađana Jevtića saznali smo da regionalna Radio televizija Kruševac sada ima nacionalnu frekvenciju i da će zbog izlaganja opozicije „neki ljudi iz drugih gradova pomisliti da je Kruševac nešto što nije“.

Raspravu je okončala gradonačelnica Jasmina Palurović koja je Anđelkoviću poručila da je u pravu i da izveštaj „nije u njegovom interesu“.

–U našem interesu je da gradimo i da Kruševac napreduje – rekla je Palurović. –Odbornik nije pomenuo da smo nasledili dugove iz Unikredit banke, da smo nasledili dva neremontovana i dva kotla na gas koja nisu bila u funkciji, da je budžet bio dve milijarde – dodala je ona.

– Sredstva koja ulažemo u Jastrebac su sredstva Ministarstva trgovine, ali je projekat morao da pođe odavde i morao je da bude finansiran 30 odsto od strane lokalnog budžeta, a to se samo može kada se vrate dugovi, kada se domaćinski posluje. Ne postoji ministarstvo gde nismo konkurisali i dobili projekte – naglasila je gradonačelnica kako, kako je rekla, građani ne bi ostali u zabludi.

Odbornici su u nastavku usvojili Odluku o prosečnoj ceni kvadrata nepokretnosti koja će biti osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. Ta cena se u prvoj zoni kreće od 6.290 dinara, za građevinsko zemljište, do 76.222 za stanove i 91.121 za poslovne objekte, dok je u četvrtoj zoni od 50-tak dinara za šumsko zemljište do 53.808 za stanove. Amandman obornika DSS-a, Srđana Lazića, koji je tražio da za poljoprivredno zemljište osnovica bude nula, a da se ostale osnovice umanje za 20 odsto je odbijen, uz obrazloženje načelnika Gradske uprave, Ivana Anđelića, da Kruševac radi po zakonu, da cene nekretnina diktira tržište, ali da grad donosi odluku da i tamo gde je tržišna vrednost nekretnina značajno porasla, osnovica za porez neće moći da poraste za više od 10 odsto. On je procenio i da će građani imati slične poreze na imovinu kao u ovoj godini.

Bez odborničke diskusije „prošla“ je odluka o stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje su u svojini Grada, a čiji je korisnik Gradska toiplana, u korist Banke Poštanske štedionice. Reč je o zgradi komunalnih delatnosti Gradske toplane i Upravnoj zgradi sa mašinskim delom i bunkerom, koju takođe koristi to javno preduzeće. Kako je u obrazloženju navedeno, hipoteka se stavlja zbog kredita od 500 miliona dinara, koji je Gradska toplana uzela od Banke Poštanske štedionice za izmirivanje obaveza iz prethodnih grejnih sezona i priprema za tekuću sezonu. Kredit je uzet na pet godina, grejs period je 12 meseci, a jemac je kruševački Vodovod.

Među 38 tačaka dnevnog reda doneta je i odluka da se neutrošena sredstva za četiri programa u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja prenesu za program samozapošljavanje. Sa dodatnih 3,78 miliona dinara tu subvenciju će moći da dobije još 15 lica. Do sada je već podržano 67 korisnika, a ispod crte je ostalo njih 42.

Na početku zasedanja odbornici su potvrdili prestanak odborničkog mandata Ani Mustafić iz POKS-a koja je podnela ostavku na tu dužnost. Umesto nje odbornički mandat dobila je Snežana Gusević iz istog Pokreta.

Skupština je, zbog epidemiološke situacije, održana u Bioskopu „Kruševac“.

N.B.

Eksperti za laži i oni drugi

Da „sve što se u Kruševcu uradi bude propraćeno bar jednom laži od strane eksperata za laži i manipiulaciju sa namerom da se umanji sve dobro što SNS uradi i pripremi teren da se na vlast vrate isti oni koji su Kruševac doveli u kaljugu u kojoj se nalazio 2012“ sa skupštinske govornice poručila je odbornica Ana Prvanov iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić za našu decu“. Gotovo u istoj rečenici izjavila je i da je „u devet godina izgrađeno i rekonstruisano više kilometara puteva nego od 1945. do danas“.

– Zato ćemo mi iz SNS da se svom snagom borimo protiv onih koji će točak Kruševca da vrate unazad. Bez obzira na sav trud i novčanu pomoć iz inostranstva – upozorila je ova govornica, a povodom obnavljanja ugovora o javno privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za održavanje i rehabilitaciju javnih puteva.

Nakon nje, Saša Anđelković (DSS) zapitao je “u kom smislu je prethoda diskusija“ i o kakvom novcu iz inostranstva je reč.

– Ovde se radi o povećanju vrednosti ugovora koji je predviđen – vratio se Anđelković na tačku dnevnog reda. –Naravno da se ne slažemo da se novac građana troši kako ne treba – dodao je on, a potom uputio pitanje vladajućoj većini „gde vam je Apotekarska ustanova kad ste takvi domaćini“.