USPSR upozorava: Organizovanje male mature nebezbedno!

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije poziva ministra prosvete Mladena Šarčevića da preispita odluku o polaganju Završnog ispita za osmake, ocenjujući da će to dovesti do masovnog povratka zaposlenih što će doneti i značajne zdravstvene rizike

– Javnosti je poznato da je upravo naša sindikalna organizacija uvek za nivelaciju ocena kroz malu, odnosno veliku maturu. Ipak, ove školske godine za to nema nikakvih uslova- tvrdi USPRS u svom saopštenju, reagujući na izjavu ministra prosvete, Mladena Šarčevića da će učenici biti u grupi od pet ili šest, raspoređeni po učionicama.

– Ova izjava, data jednom dnevnom listu, krajnje je zbunjujuća i zabrinjavajuća, a evo i zašto. Zbog 66.000 osmaka u školu, po ovom rasporedu učenika, treba na dežurstva dovesti 13.200 (ukoliko ih je pet u učionici), odnosno, 11.000 zaposlenih (ako bude šest osmaka u učionici). Pored njih, u 1.136 osnovnih škola biće još toliko direktora i sekretara i pedagoga i psihologa, što će biti još najmanje 3.500 zaposlenih – zbraja se u saopštenju.

Dodaje se i da će, osim prethodno navedenih, u školama biti i oko 2.200 supervizora, najmanje 5.000 tetkica i 6.000 pregledača, što sve zajedno čini okviran broj od preko 30 hiljada zaposlenih u jednom danu. U tri dana male mature, preko 90 hiljada zaposlenih će morati da bude angažovano na Završnom ispitu, upozoravaju iz ovog prosvetnog sindikata.

– Drugim rečima „nema masovnog povratka dece u škole“, kako tačno reče ministar, ali ima masovnog povratka zaposlenih, što je u ovom trenutku nesigurne epidemiološke situacije, krajnje opasno i neodgovorno ponašanje. Ima načina da se đaci pravedno boduju i da ikada (po)sluša struku, ministar bi od nas to odavno i čuo – navodi USPRS.

– Unija SPRS poziva na razum i povlačenje odluke o realizaciji ispita male mature, dok nismo došli do teških zdravstvenih posledica, jer nećemo imati ništa od toga da krajem juna konstatujemo da smo bili u pravu polovinom maja – zaključuju prosvetni sindikalci u svom upozorenju.

N.B.

