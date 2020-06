Uspešno realizovan  projekat  „EXCHANGE 5“

Projekat „Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja“ uspešno je realizovan, a rezultati i benefiti tog projekta predstavljeni su danas u kruševačkoj Gradskoj kući. Projekat vredan 176.300 evra finasiran je sredstvima Evropske unije kroz „Exchange 5“ program, a partnerski su ga sprovele opština Aleksinac i grad Kruševac

Projekat koji je realizovan tokom prethodnih godinu i po dana imao je za cilj uspostavljanje osnova za efikasno upravljanje imovinom u obe lokalne samouprave, kroz završetak popisa javne imovine, unapređenje znanja i tehničkih kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom, te uspostavljanje adekvatnih struktura koje će se baviti upravljanjem.

– Imovina u Srbiji je godinama unazad menjala titulara, pa je samim tim smanjena i mogućnost za njeno iskorišćenje. Uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Srbije, grad Kruševac i opština Aleksinac učinile su značajan skok u registraciji nepokretnosti, kroz stotine popisanih objekata i desetine kilometara podzemne infrastrukture koja je popisana, geodetski obrađena, registrovana i sa zvanično procenjenom vrednošću – kazala je Vesna Lazarević, zamenica gradonačelnice Kruševca.

Iza uspešno obavljenog posla, kako je istakla Lazarevićka, ostala je i formirana služba sa softverskim unapređenjima na GIS-u, kao i znanje koje će itetako biti primenljivo i korisno za naš grad.

– Nakon uspešnih obuka od strane najistaknutijihstručnjaka za evidentiranje imovine, ostalo nam je znanje, poboljšani su standardi koji će biti od koristi nama i našem partneru, ali i svim javnim preduzećima i ustanovama u obe lokalne samouprave – rekla je ona, dodajući da se kroz četiri modularna treninga, preko 20 zaposlenih iz obe lokalne samouprave i javnih preduzeća, upoznalo i u svom radu počelo primenu savremenih principa upravljanja imovinom.

Predsednik opštine Aleksinac, Nenad Stanković, kazao je da najveći benefit ovog projeketa za tu opštinu, predstavlja snimljena vodovodna mreža u seoskim naseljima, te izrada softvera za upravljanje javnom imovinom koji će, kako je kazao, koristiti službenici lokalne samouprave i zainteresovane strane.

Da je upravljanje imovinom kompleksan i donekle problematičan proces za sve lokalne samouprave koje ga sprovode, kazala je Milijana Zdravković Mihailov, menadžerka projekta.

– Lokalne samouprave su po zakonu u obavezi da imovinu koja se vodila na republiku prebace na lokalani nivo. To nije jednostavan posao jer mnogo imovine koja se već vodi na Kruševac i Aleksinac, zapravo nije u njihovom vlasništvu ili nema dokaza za to da je nekada otkupljena, izgrađena, jer je to imovina koja potiče iz 70-tih i 80-tih godina. Bio je to jedan od najvećih izazova sa kojim smo se suočili a to je da se sva papirologija koja je vezana za određenu imovinu pribavi, a kako bi se podneo zahtev Katastru za upis prava svojine na određene nepokretnosti-kazala je ona.

Prema njenim rečima, zbog finansijskih ograničenja projekta, izdvojena je ona imovina koja je najprioritetnija, u smislu da može da donese prihod lokalnoj samoupravi, kao i ona koju treba otuđiti, prodati, kako ne bi stvarala trošak i opterećenje na lokalne budžete.

Zdravković Mahajlov je kazala da je ovo jedan od najuspešnijih projekata koji se sprovodi u Srbiji a finasira ga Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i telom za ugovaranje i sprovođenje projekta u okviru Ministarstva finansija, te da je veliku zaslugu u prevazilaženju problema i izazova tokom realizacije projketa, imala zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević , predstavnica opštine Aleksinac Danijela Novaković, te zaposleni u imovinsko pravnoj službi.

– Mi nismo sa ovim završili posao, odradili smo samo jedan deo koji je bio gorući, geodetski smo snimili objekte, napravili bazu podataka, odredili vrednost imovine. Ostao je jedan važan segment – legaliazcija imovine, jer nije sva imovina rađena tako da imamo svu potrebu dokumenatciju za upis u katastar. To je veliki deo upravljanja imovinom za koji je potrebno izdvojiti dosta novca, budžeti lokalnih samouprava to ne mogu da podnesu i nadamo se da će u budućem periodu biti još ovakvih projekata, te da ćemo u narednom periodu, kroz „EXCHANGE 6“ projekat, moći da nastavimo sa aktivnostima koje bi nam pomogle da i u Kruševcu i Aleksincu, zaokružimo ovu priču – poručila je menadžerka projekta.

Tokom trajanja projekta „EXCHANGE 5“ , službenici obe lokalne samouprave elektronski su registrovale oko 2.100 nepokretnosti. U lokalnim bazama javne imovine , kreiranim kroz namesnki izrađen softver, registrovano je 23. 411 nepokrenosti u Kruševcu i 10. 030 u Aleksincu.

Prikupljanjem i verifikovanjem obimne dokumentacije , te prihvatanjem od Republičkog geodetskog zavoda , 175 jedinica javne imovine prebačeno je u vlasništvo dve lokalne samouprave, te reistrovano u katastru.

Od strane ovlašćenih veštaka određena je vrednost najvažnije javne imovine, u cilju omogućavanja budućeg raspolanja, za 66 stambenih i 91 poslovni objekat. Geodestka snimanja i radovi izvršeni su na 87 nekretnina i 15 ulica.

Geodetska snimanja podzemne infrastrukture u Kruševcu odrađena su na 21 kilometar kanalizacione infrastrukture, te na 4,7 kilometara toplovoda, dok su geodetska snimanja podzemne infrastrukture u Aleksincu obuhvatila 27, 5 kilometara vodovoda, uglavnom seoskog.

Inače, grad Kruševac i opština Aleksinac potpisnici su jednog od ukupno 18 projekata u Srbiji, odobrenih kroz grant šemu „EXCHANGE 5“ programa. Projekat finasira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija.

D.P.

Uspešno realizovan projekat „EXCHANGE 5“

Projekat „Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja“ uspešno je realizovan, a rezultati i benefiti tog projekta predstavljeni su danas u kruševačkoj Gradskoj kući. Projekat vredan 176.300 evra finasiran je sredstvima Evropske unije kroz „Exchange 5“ program, a partnerski su ga sprovele opština Aleksinac i grad Kruševac Projekat koji je realizovan tokom prethodnih godinu i po dana imao je za cilj uspostavljanje osnova za efikasno upravljanje imovinom u obe lokalne samouprave, kroz završetak popisa javne imovine, unapređenje znanja i tehničkih kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom, te uspostavljanje adekvatnih struktura koje će se baviti upravljanjem. - Imovina u…