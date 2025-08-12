Uspešno održan rukometni kamp „Ljilja Nacionale“

Ljiljana Maksić Knežević, legenda srpskog i jugoslovenskog rukometa, organizovala je prvi rukometni kamp „Ljilja Nacionale“ u Mitrovom Polju na kojem je učestvovalo tridesetak devojčica i dečaka

Na obroncima Željina i Goča, sedam trenera je radilo sa mladim rukometnim nadama tokom desetak dana trajanja samog kampa, među kojima je bio i poznati trener Dragan Đukić.

– Kada sam se vratila u klub, sa željom da radim na podizanju nivoa kvaliteta, nisu postojale mlađe kategorije. Svesna da ako nemate bazu nemate ni budućnost, prihvatila sam se ozbiljnog posla. Najpre sam obilazila osnovne škole tražeći zainteresovane i talentovane devojčice koje žele da treniraju rukomet u našem gradu. Uspela sam da okupim veliki broj devojčica i verujem da će mnoge od njih doprineti da se klub vrati na stare staze slave i u sam vrh ženskog rukometa u Srbiji, gde mu je i mesto – navela je Ljiljana Maksić Knežević, rukovodilac kampa i direktorka GŽRK Napredak-12.

Kao gost završnog dana na kampu u Mitrovom Polju, prisustvovala je Andrea Lekić, najbolja igračica sveta i kapiten reprezentacije Srbije koja je nedavno završila igračku karijeru.

Andrea Lekić je između ostalog istakla da ovakvi kampovi služe kao putokaz u oporavku i razvoju rukometa u Srbiji. Tom prilikom je održala zanimljiv pokazni trening, razgovarala sa učesnicima, a na kraju je podelila medalje i priznanja za ostvarene rezultate polaznicama kampa.

Pored mališana iz Kruševca, Ćićevca, Ćuprije i Leskovca, na kampu su učestvovale i mlade nade iz Mojkovca, Herceg Novog i Tivta.

Na kraju, najuspešnijim polaznicima, odlukom sedmoro trenera, uručena su posebna priznanja, a svi učesnici su dobili medalje „Ljilja Nacionale“. Za MVP kampa su proglašeni: Elena Maksić kod devojčica i Veljko Đorđević kod dečaka. Za najperspektivije su izglasani: Dina Maksić, Tijana Šakota, Lana Jovanović i Valentina Kljajević.