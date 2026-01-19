Uspešna prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Trsteniku

U organizaciji Crvenog krsta Trstenik, a u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, u Trsteniku je održana prva redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini

Prema rečima Jovane Knićanin, stručnog saradnika za programske aktivnosti u trsteničkom Crvenom krstu, uprkos hladnom vremenu akciji se odazvao veliki broj humanih sugrađana. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 86 jedinica krvi, što predstavlja značajan doprinos obezbeđivanju dovoljnih zaliha za lečenje pacijenata.

Među dobrovoljnim davaocima bile su i 23 žene, dok je devet učesnika po prvi put dalo krv, pokazavši visok nivo društvene odgovornosti i humanosti. Cela akcija protekla je u najboljem redu, a veliki doprinos njenoj uspešnoj realizaciji dali su i mladi volonteri Crvenog krsta.

Jovana Knićanin se zahvalila svim dobrovoljnim davaocima koji, kako je istakla, dobro znaju da „krv život znači“, kao i dugogodišnjim saradnicima iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Ona je najavila da je naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Trsteniku zakazana za 12. februar ove godine.

Izvor i foto: Temnić info