Uspešna prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini
Postavljeno: 17.01.2026
U prostorijama Crvenog krsta Kruševac u četvrtak je održana prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je, u periodu od 8 do 14 časova, prikupljeno ukupno 95 jedinica dragocene tečnosti
Ovakav odziv posebno je značajan u zimskom periodu, kada su potrebe za krvlju povećane zbog češćih povreda i medicinskih intervencija
Akcija je protekla uz izuzetno dobar odziv građana, na čemu su iz Crvenog krsta izrazili veliku zahvalnost svim davaocima koji su se odazvali pozivu i još jednom pokazali visok stepen humanosti.
– Ova akcija je bila praćena izuzetno dobrim odzivom naših sugrađana i na tome smo im veoma zahvalni. Potrebe za krvlju su velike, naročito u periodu posle praznika, zbog čega pozivam sve koji su u mogućnosti da se uključe i u naredne akcije, koje se redovno organizuju svakog prvog i trećeg četvrtka u mesecu. Uveliko se priprema i naša tradicionalna osmomartovska akcija, koja će ove godine biti održana 5. marta – rekla je Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac.
