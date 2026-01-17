Uspešna prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini

U prostorijama Crvenog krsta Kruševac u četvrtak je održana prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je, u periodu od 8 do 14 časova, prikupljeno ukupno 95 jedinica dragocene tečnosti

Ovakav odziv posebno je značajan u zimskom periodu, kada su potrebe za krvlju povećane zbog češćih povreda i medicinskih intervencija

Akcija je protekla uz izuzetno dobar odziv građana, na čemu su iz Crvenog krsta izrazili veliku zahvalnost svim davaocima koji su se odazvali pozivu i još jednom pokazali visok stepen humanosti.