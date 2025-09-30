Uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Trsteniku

Postavljeno: 30.09.2025

U Srednjoj tehničkoj školi u Trsteniku održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, još jednom potvrdivši koliko je važno odazvati se ovakvim humanim pozivima. Svaka jedinica krvi može spasiti život, a redovne akcije predstavljaju oslonac zdravstvenom sistemu i šansu da se poveća svest o značaju solidarnosti

Tokom akcije prikupljene su 73 jedinice krvi, a posebno se ističe podatak da je 22 učenika prvi put odlučilo da daruje krv. Time je pokazano da i mladi prepoznaju značaj humanosti i spremni su da daju doprinos zajednici.

Veliku ulogu u uspešnoj realizaciji imali su i volonteri Crvenog krsta Trstenik, koji su pomogli u organizaciji i animiranju učesnika. Njihova aktivnost nastavila se i van ove akcije, kroz učešće osmorice volontera u pešačenju od

Trstenika do manastira Ljubostinja, koje je organizovalo Planinarsko sportsko društvo „Ljukten“.

