Uspešna akcija – Davaoci krvi čekali da dođu na red!

Da je akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja se organizuje povodom Dana oslobođenja Kruševca, 14. oktobra, jedna od masovnijih, te ona kojoj se davaoci veoma rado odazivaju potvrđeno je i danas. Naime, tokom većeg dela akcije davaoci su čekali da dođu na red za davanje krvi.

-Ovo je tradicionalna akcija, organizujemo je do 2017. godine u znak sećanja na hrabrost oslobodilaca grada. Na ovaj način podsećamo da i mi možemo da budemo heroji, da to možemo da postanemo doniranjem krvi, koja život znači. Posebno me raduje što se akciji odazvao i priključio veliki broj mladih, maturanata Gimnazije, ali i veliki broj prosvetnih radnika, koji su ličnim primerom ukazali na značaj dobrovoljnog davalaštva – rekla je Emina Todorović, sekretarka kruševačkog Crvenog krsta.

U akciji je prikupljeno 115 jedinica krvi, a Nikola Manić (35) je jedan od sugrađana koji su danas dobrovoljno dali krv:

–Krv sam prvi put dao kada sam upisao fakultet. Do sada ima dvocifren broj davanja, 15, 20, nisam siguran. Smatram da je to dobro delo, humano. Osim toga, dobro je za zdravlje davaoca, jer se krv regeneriše, obnavlja, sve bih pozvao da daju krv.

Prvi put je na akciju dobrovoljnog davanja krvi, kako iskreno kaže, otišao da bi tog dana bio oslobođen obaveza na fakultetu, ali je nakon toga nastavio da daje krv na svakih tri ili šest meseci.

–Ovo je jedna od akcija kojoj se redovno odazivam. Volim da propratim gradske akcije koje se sprovode na važne datume – kazao je on.

Inače, u prethodnih 39 akcija, sprovedenih od početka godine, kruševački Crveni krst je, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, prikupio 2.292 jedinica krvi. Plan za ovu godinu je da bude prikupljeno 2.500 jedinica, a u ovdašnjem Crvenom krstu očekuju da će premašiti predviđeni cilj, jer do kraja godine ima još dva i po meseca, a samo tokom oktobra se sprovodi devet akcija.

