Uručene stipendije najuspešnijim mladim sportistima

U “Mozaik” sali Gradske uprave Kruševac, dodeljene su sportske stipendije za 25 kruševačkih mladih sportista. U skladu sa godišnjim programom Sportskog saveza određene su stipendije u iznosu od po 80.000 dinara, što će biti svojevrstan podstrek u daljem razvijanju i napredovanju u karijerama ovih mladih ljudi.

Komisija je donela odluku koji kandidati su nosioci ovog važnog podsticaja na osnovu pravilnika, a za samo prijavljivanje bio je raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva.

Zamenik gradonačelnika, Aleksandar Jovanović, zahvalio se stipendistima na postignutim rezultatima i na tome što ime grada Kruševca pronose širom naše zemlje, a i u inostranstvu. Posebno je istakao važnost i značaj sporta kod mladih, kao jedan od važnih segmenata njihovog ličnog razvoja.

-Posebno je lepo danas biti u društvu najboljih, a vi to, svakako, jeste. Vašim rezultatima, trudom i zalaganjem postigli ste najbolje rezultate u svojim sportovima. Drago mi je da imamo stipendiste koji dolaze iz različitih sportova, tako da danas ovde imamo predstavnike atletike, košarke, badmintona, stonog tenisa, planinarenja, rukometa, karatea. Posebno me raduje da kao grad, godinama unazad, podržavamo vas i vaše uspehe, a ono što smo ove godine mogli da uradimo jeste da smo budžet za stipendije povećali skoro duplo. Drago mi je da vas je sve više i da se sve više mladih ljudi bavi sportom, ali je važno da pored sporta ne zapostavite školu i obrazovanje, koji uz sport, jesu najvažniji segmetni u vašem razvoju. Hvala vam što dajete primer drugim mladim ljudima da je lepo baviti se sportom i da je to jedan od najzdravijih stilova života. Još jednom, čestitam svim stipendistima, roditeljima, predstavnicima klubova, a podršku grada Kruševca ćete uvek imati – poručio je on.

Predsednik Sportskog saveza grada Kruševca i predsednik komisije za dodeljivanje stipendija, Bojan Obradović, takođe je pozdravio prisutne i stipendistima uputio reči hvale za postignute uspehe.

-Ja sam želeo ispred sportskog Saveza da vam se zahvalim, pre svega gradu Kruševcu koji je prepoznao značaj i dodelu ovih stipendija. Ovo je jedan lep primer dobre prakse i brige Grada Kruševca o svojim perspektivnim i talentovanim sportistima. Nadam se da će vam ove stipendije biti podstrek da još više trenirate i postižete bolje rezultate. Kao što su stipendije podstrek za vas, verujem da je vaš rad i uspeh dobar motiv za vaše klupske drugare da se nadmeću u jednoj pozitivnoj konkurenciji i uče vrednostima zajedništva, prijateljstva i fer igre.

Tokom prozivke, mladim i perspektivnim sportistima, zvanično su uručene stipendije, a za naš portal, dvadesetogodišnja Milica Veljković, košarkašica OKK Bagdala i studentkinja Stomatološkog fakulteta, istakla je kako joj stipendija dosta znači.

-Pošto sam student, ovakva vrsta podsticaja mi mnogo znači u smislu da mogu da se posvetim i sportu i studijama u istoj meri. Stipendiju sam dobila na osnovu postignutih uspeha i rezultata kako na školskom nivou, tako i na regionalnim takmičenjima sa osvojenim najvišim pozicijama u svim kategorijama, počevši od pionirki, pa sve do kategorije seniorki – rekla je ona.

Osamnaestogodišnji Luka Jovanović, predstavnik Karate kluba Kruševac, stipendiju vidi kao “vetar u ledja” za još bolje rezultate, a kao svoj najveći uspeh izdvaja zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2022. godine u decembru.

-Naporno sam trenirao za tu medalju, a nadam se da ću dobiti priliku da se borim za svetsko zlato. Stipendija će me, svakako, podstaći da napravim još veće rezultate i još bolje da treniram – rekao je on.

Sedamnaestogodišnjem Branislavu Smiljkoviću, trenutno najboljem stonoteniseru Kruševca, osvajaču medalja najznačajnijih takmičenja u zemlji i inostranstvu, stipendija, kao i svima, pruža posebno zadovoljstvo što je rad, trud i zalaganje prepoznato od grada Kruševca.

-Predstavljam STK Napad, a najveći uspeh mi je treće mesto u dublu i u pojedinačnoj konkurenciji na Međunarodnom turniru u Novom Sadu. Kao i svima, stipendija je veliki podstrek za mene – rekao je ovaj mladi sportista.

Viktor Milojević