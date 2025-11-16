Uređuje se dvorište aleksandrovačke Srednje škole

U dvorištu Srednje škole „Sveti Trifun“ sa domom učenika u toku su radovi na uređenju školskog parka. Cilj je da se prostor oplemeni i učini prijatnijim mestom za boravak učenika, zaposlenih, ali i građana jer je park omiljeno mesto i starijih i mlađih tokom cele godine

U okviru radova koji se izvode na donjem delu parka, biće uređene zelene površine, šetalište, postavljene klupe i osvetljenje. Deo projekta podrazumeva i premeštanje dečjeg Nivea igrališta koje će dobiti novo, bezbednije i funkcionalnije mesto u okviru školskog dvorišta.

Radove je obišla predsednica opštine, Jelena Paunović, koja je istakla da je uređenje parka zajednička inicijativa škole i lokalne samouprave, kao i poklon školi u susret velikom jubileju, stogodišnjici njenog postojanja.

– Sada kada planiramo budžet za 2026.godinu, opština namerava da nastavi ulaganje na uređenju parkovskih površina, tako da se nadamo da ćemo naredne godine urediti još neke delove koji su na teritoriji grada – rekla je predsednica Paunović.

Direktor škole, Branko Rajčić, istakao je da će uređenjem parka školski prostor postati lepši i korisniji za sve sugrađane i zahvalio se opštini na podršci i odličnoj saradnji.

