Uređenje pešačkih staza u Ulici Slobode U Varvarinu

Predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević, zajedno sa zamenikom Aleksandrom Pavićem, obišla je radove na postavljanju behaton ploča u Ulici Slobode u Varvarinu, koji se realizuju u okviru planiranih aktivnosti na unapređenju komunalne infrastrukture

Tokom obilaska, predsednica opštine istakla je da je uređenje ove ulice od velikog značaja za stanovnike ovog dela naselja, ali i za ukupno poboljšanje funkcionalnosti i izgleda urbanog prostora.

– Kontinuirano ulažemo u uređenje ulica, trotoara i javnih površina, jer nam je cilj da građanima obezbedimo bolje uslove za svakodnevni život. Radovi u Ulici Slobode deo su šireg plana komunalnog uređenja, a nastavićemo i u narednom periodu sa sličnim projektima širom opštine – izjavila je dr Violeta Lutovac Đurđević.

Ona je dodala da se radovi izvode u skladu sa predviđenom dinamikom i da se vodi računa o kvalitetu izvođenja, kako bi rezultati bili dugotrajni i u korist građana.

Radovi na postavljanju behaton ploča u potpunosti se finansiraju sredstvima iz budžeta opštine Varvarin, što, kako je istaknuto, predstavlja još jedan pokazatelj odgovornog upravljanja javnim sredstvima i posvećenosti ravnomernom razvoju lokalne zajednice.

Foto: Instagram/ Opština Varvarin