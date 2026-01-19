Upokojila se igumanija manastira Ljubostinje Hristina

Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost da se u noći na Krstovdan, u dva sata posle ponoći, upokojila se igumanija Hristina, dugogodišnja nastojateljica Manastira Ljubostinje

Igumanija Hristina (svetovno Velika Obradović) rođena je 20. decembra 1931. godine u Sedlarima kod Trebinja. Zamonašena je 1951. u manastiru Ljubostinji, od strane tadašnjeg episkopa šumadijskog gospodina Valerijana (Stefanovića), kada je dobila monaško ime Hristina.

Odrasla je vaspitana u čestitoj i pobožnoj hercegovačkoj porodici, ona se ugladala na svog starijeg brata Milorada, koji je došao u manastir Žiču u jesen 1939. godine, a zamonašio se u Ovčaru, u Manastiru Svete Trojice 1945. godine, sa monaškim imenom Hristifor, pa se odlučila i ona te došla u manastir da posveti svoj život Bogu.

Stupa u Manastir Svete Trojice kod Ovčara, da poseti brata, Velika uz bratovljevu pomoć dolazi u manastir Jovanje 1944. godine. Tu, u Jovanju, ona kao iskušenica ostaje do 1947, kao primerna sestra na svom poslušanju. Tada prelazi iz Jovanja u manastir Ljubostinju kod igumanije Varvare (Milenović), i uključuje se u život i poslušanije toga manastira. Kao ekonomka vozi kola i obavlja mnoge manastirske poslove i dužnosti. Zamonašena je u Ljubostinji, 1951. od tadašnjeg episkopa šumadijskoga gospodina Valerijana (Stefanovića), dobivši ime Hristina.

Posle smrti starešine manastira igumanije Varvare (Milenović) 21. maja 1995. odlukom episkopa šumadijskoga gospodina Save (Vukovića), i sestrinstva izabrana je za treću igumaniju manastira Ljubostinje, na čijem čelu je bila više od tri decenije.

Njenim upokojenjem završava se jedna značajna epoha velikih igumanija koje su obeležile čitav vek duhovnog života naše Crkve. Njen život ostaje trajno svedočanstvo vere, smirenja i požrtvovane službe Bogu i narodu.

Sahrana će se obaviti u sredu, nakon Svete Liturgije.

O. Milićević

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik