Upis u Dom učenika “Pane Đukić Limar” privodi se kraju

Danas je poslednji dan upisa za boravak učenika u Domu „Pane Đukić Limar“ u Kruševcu i on obeležava završetak drugog upisnog kruga. Već u prvom krugu sva mesta u Domu su bila popunjena, s obzirom na to da se prijavilo više od 170 učenika, dok je kapacitet ustanove dovoljan za 122 osobe, preostala mesta popunjavaju učenici iz osetljivih grupa

Svi učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a čije se školovanje finansira iz budžeta, imaju pravo na prijem u ustanovu za smeštaj i ishranu, pod uslovom da su prvi put upisani u određeni razred, da su srpski državljani i da imaju prebivalište van sedišta škole koju pohađaju.

– Već u prvom krugu imali smo popunjena sva mesta za boravak u Domu, odnosno prijavilo se više od 170 učenika, a kapacitet naše ustanove je 122. Tokom ovog, drugog kruga, upisuju se učenici iz društveno osetljivih grupa, za njih je uvek rezervisano 11 mesta, a tu spadaju deca iz romske populacije, deca koja žive sa jednim roditeljem ili oni učenici čije porodice su socijalno-materijalno ugrožene – naglasila je predsednica Upisne komisije, Nataša Jovanović.

Bodovi se dobijaju na osnovu proseka primanja članova porodice, uspeha dece tokom školovanja od 5. do 8. razreda i uspeha na takmičenjima Ministarstva prosvete. Cena smeštaja na mesečnom nivou je oko osam hiljada dinara, ostatak plaća Ministarstvo prosvete.

Kao deo gradskog obrazovnog jezgra, Dom pruža mladim ljudima iz okoline priliku da stvore drugi dom, daleko od roditeljskih kuća, ali i prostor za druženje, učenje, poštovanje različitosti i sticanje neprocenjivog životnog iskustva u četvorokrevetnim sobama uz šest iskusnih vaspitača.

