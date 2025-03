Upis dece u osnovnu školu počinje 1. aprila

Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja. U prvi razred se upisuju deca rođena 2018. godine i deca rođena do 28. februara 2019. godine. Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2019. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu

Upis u prvi razred već nekoliko godina unazad obavlja se elektronski – registracijom na sajtu eUprave.

Preko aplikacije eUpis vrši se pribavljanje potrebne dokumentacije, a s obzirom da to sada rade škole po službenoj dužnosti, roditelji više ne moraju da se bave prikupljanjem bilo kakve papirologije. Oni školi dostavljaju samo lekarski pregled koji dete obavlja u domu zdravlja.

Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2025. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2018. godine i deca rođena do 28. februara 2019. godine. Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2019. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu.

Nakon toga, zakazuje se termin za testiranje budućih prvaka.

Škola je dužna da upiše svako dete sa onog područja koje toj školi pripada, a može da upiše i dete sa područja druge opštine na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelji mogu da izaberu osnovnu školu u koju žele da upišu dete podnošenjem zahteva izabranoj školi, i to najkasnije do 1. aprila.

O. M.