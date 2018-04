UNS: za sufinansiranje  medijskih projekata – 2 odsto lokalnog budžeta

– Udruženje novinara Srbije već godinama traži da država propiše obavezno izdvajanje od 2 odsto budžeta lokalnih samouprava za informisanje u javnom interesu. Mislimo da je to rešenje za dosta poteškoća koje naše kolege imaju po celoj Srbiji – rekao je Vladimir Radomirović, predsednik UNS-a na okruglom stolu “Javnost, mediji i lokalne samouprave” koji je ovo udruženje organizovalo u Kruševcu.

Skup kome su prisustvovali novinari, predstavnici medija i lokalnih samouprava Rasinskog okruga je, kako je rekao Slobodan Radičević, moderator i glavni i odgovorni urednik RTK, šesti po redu sastanak Udruženja novinara Srbije sa kolegama iz lokalnih medija kako bi se “u bazi” informisali o njihovim problemima i zajedno definisali rešenja.

Predsednik UNS-a, Vladimir Radomirović, uveren je da sada, nakon odluke Predsednika Vučića i premijerke Brnabić da se formira nova radna grupa za medijsku strategiju, biti više sluha za obezbeđivanje stabilnog finansiranja lokalnih medija koji su, kako je rekao, ključni za svako demokratsko društvo.

Osim zahteva da se za sufinansiranje medijskih projekata o temama od javnog interesa izdvaja 2 odsto realizovanog budžeta u prethodnoj godini, stav UNS-a je i da bi projektnim sufinansiranjem trebalo obuhvatiti i proizvodnju informativnog sadržaja, te da je stvar dogovora koji bi procenat ukupnog izdvajanja za sufinansiranje medijskih projekata bio opredeljen za to.

– Nova medijska strategija i nova radna grupa treba da uzmu u obzir i taj zahtev. Mislimo da je to ključna tema i da svakako država može da omogući da deo tog novca bude namenjen i za informativne programe bez kojih nema informisanja javnosti – smatra Radomirović.

On je rekao i da su plate novinara danas ispod republičkog proseka, te da se sa takvim zaradama ne može obezbediti objektivno i nezavisno informisanje.

Govoreći o povlačenju medijske strategije, Radomirović je podsetio da je UNS prvi izašao iz radne grupe zbog ženomrzačkih komentara državnog sekretara Aleksandra Gajovića, te ocenio da su kabinet predsednice Vlade i predsednika države Strategiju „uzeli iz ruku Ministarstva kulture i informisanja“.

– Verujemo da uz novu radnu grupu treba da imamo i novog državnog sekretara za medije koji će razumeti probleme novinara, a neće vređati naše kolege i umanjivati napade na novinare. Pozdravljamo i najavu da će strani stručnjaci biti angažovani u ovoj radnoj grupi. Mi verujemo da Srbija ima dovoljno stručnjaka, ali je svaka pomoć dobrodošla – rekao je Radomirović, podsećajući da su problemi opstanka lokalnih medija veliki i u zemljama Evrope i u Americi, i da bi nam iskustva u oblicima podrške njihovom opstanku mogla pomoći.

Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, Nino Brajović, podsetio je da su do 2011. godine, do kada su lokalne samouprave kao osnivači imale svoje medije, izdvajanja za medije bila i veća od sada traženih 2 odsto, te da su novi medijski zakoni doveli do sistema u kome je finansiranje medija praktično prepušteno dobroj volji lokalnih samouprava da raspišu konkurs.

– U istraživanjima koja je UNS sproveo, došlo se do podatka da je 2011. godine iz budžetskih sredstava u Srbiji bilo izdvajano oko 4,3 milijarde dinara za lokalne medije, da bi poslednjih godina to izdvajanje palo na 1,35 milijardi. To je praksa koja mora da se popravi i mi ovu medijsku strategiju pre svega gledamo kao na šansu da i lokalne vlasti i država uopšte shvate da se na taj način više ne može ostvarivati javni interes i da bi to, ako se nastavi ovim trendom, značilo kraj lokalnih medija – upozorio je Brajović.

Učesnici okruglog stola govorili su o teškom materijalnom položaju lokalnih medija, različitim primerima zloupotrebe projektnog finansiranja od strane nekih lokalnih samouprava, o konkurenciji koju lokalni mediji trpe od nacionalnih medija na lokalnim konkursima.

Zaključeno je da mediji na tržištu ne mogu da računaju na održivost i da bi, uz konkurse za projektno sufinansiranje, trebalo raspisivati konkurse i za finansiranje informativnih programa koje na lokalu mogu da realizuju samo lokalni mediji.

Učesnike i učesnice je, u ime grada Kruševca, pozdravila zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević koja je konstatovala da grad ima dobar odnos sa medijima, te da su mediji spona lokalne uprave sa građanima i pomažu im u donošenju nekih odluka.

– U sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog značaja, Kruševac je ispoštovao sve kriterijume. Nama bi, kao lokalnoj samoupravi, veoma pomoglo kada bi se zakonom regulisao procenat koji treba iz budžeta izdvojiti za sufinansiranje medijskih projekata – rekla je Lazarevićka i dodala da se nada se da će ovakvi sastanci dovesti do modela koji mogu zadovoljiti sve učesnike.

