Unošenje Badnjaka u zgradu Gradske uprave

U prisustvu rukovodstva Grada Kruševca, direktora javnih preduzeća i ustanova, predstavnika javnog i političkog života, danas je, tradicionalno na Badnji dan, unet Badnjak u zgradu Gradske uprave.

Badnjak je uneo gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, a Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački David je blagoslovio i osveštao Badnjak .

U svojoj besedi, kruševački Mitropolit, podsetio je na žrtvu Gospoda Isusa Hrista i našu obavezu, da kao vernici sledimo njegov put i poštujemo vrednosti i načela kojima se i on rukovodio.

-Ovaj hrišćanski praznik nas podseća na slogu, koja nam je u ovim vremenima svima potrebna.

Mitropolit kruševački je poželeo mir, slogu i blagodet svim građanima za Badnji dan, Badnje veče i Božić.

Božićnim čestitkama pridružio se i gradonačelnik Ivan Manojlović.

-Današnji dan nas podseća na slogu, jedinstvo, podršku i mir. Svim pravoslavnim vernicima želim da Božić dočekaju u miru sa najmilijima kod svojih kuća. A sa verom da će nam Gospod Bog podariti volju, snagu i znanje da svi zajedno radimo za bolji Kruševac.

Kruševački Mitropolit gospodin dr David Perović i gradonačelnik Ivan Manojlović čestitali su građanima Kruševca najveći hrišćanski praznik – Božić, tradicionalnim pozdravom „Mir Božji, Hristos se rodi“!

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs