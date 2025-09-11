Od večeras od 19.00 do 6. oktobra 2025. godine, ljubitelji umetnosti imaće priliku da u Umetničkoj galeriji Kruševac posete izložbu pod nazivom „Retrospektiva: Umetnička zbirka NLB Komercijalne banke“

Postavka obuhvata izbor dela istaknutih srpskih slikara s kraja 20. veka, nastalih u okviru likovnih kolonija Jastrebac između 1996. i 1998. godine. Kolekcija se smatra jednom od najznačajnijih korporativnih umetničkih zbirki u Srbiji, a njenom prezentacijom NLB Komercijalna banka potvrđuje svoju dugogodišnju posvećenost očuvanju kulturnog nasleđa.

– Ulaganje u umetnost i kulturu jedna je od najlepših i najvažnijih investicija koje banka može da ostvari, poručuju iz NLB Komercijalne banke, naglašavajući važnost aktivnog doprinosa zajednici kojoj pripadaju.

Cilj izložbe je da pokaže na koji način jedna odgovorna kompanija može doprineti očuvanju i promociji umetnosti kroz podršku stvaralaštvu i kulturnim projektima, nudeći publici u Kruševcu priliku da uživa u delu bogatog umetničkog nasleđa Srbije.